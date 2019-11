El musical infantil 'Supercalifragilistico' llega el viernes al Casyc

La Compañía OnBeat hace un homenaje a Mary Poppins en una versión actualizada con el musical infantil 'Supercalifragilistico', que llega este viernes, 29 de noviembre, al Casyc de Santander, a las 20 horas.

SUPERCALIFRAGILISTICO - El Musical te cuenta cómo viviría en pleno siglo XXI la niñera más famosa del mundo en un espectáculo que mezcla temas de hace 50 años (Al Compás, Cucharadita de Azúcar, Chimchimini, Supercalifragilísticoespialidoso*) y con canciones mucho más actuales (Violetta, Shakira, Abraham Mateo, Shakira, Cristina Aguilera...).

En agosto de 2014 se cumplieron 50 años del estreno de un musical que cambió la historia, Mary Poppins.. y en 2015 se cumplió medio centenario de su llegada a España.

Desde la Compañía On Beat se ha tratado de hacer una historia actual con una niñera que nos recuerda a dicho personaje, pero no es un musical de la conocida Mary Poppins, sino una visión de la sociedad actual, de la relación entre los padres y sus hijos, de las actividades y músicas de los niños de hoy en día. Todo nace de una pregunta ¿qué ocurriría si alguien como ella apareciese en la actualidad?.

Esta comedia musical narra las peripecias de una niñera en una familia actual, con dos hermanas que tratan de llamar la atención de un padre viudo y volcado con su trabajo.

No lo tendrá fácil la niñera más famosa del mundo, pues tendrá que competir con las nuevas tecnologías, algo que ella no conoce; y su magia ya no sorprende como antes. La música será la herramienta que le permita lograr que todo vuelva al lugar que le corresponde.