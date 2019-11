La Sociedad Menéndez Pelayo organiza un curso sobre literatura y la expresión plástica

Destinado a profesores, se celebrará entre el 25 y 29 de noviembre en el Ateneo de Santander y en la sala Mauro Muriedas de Torrelavega

La Sociedad Menéndez Pelayo tratará de profundizar en la conexión existente entre la literatura y la expresión plástica y visual en un curso destinado a los profesores de todas las etapas educativas bajo el título 'La influencia de la lengua y la literatura en la formación y trasmisión de la idea plástica', que se celebrará esta semana, entre el 25 y 29 de noviembre en el Ateneo de Santander y en la sala Mauro Muriedas de Torrelavega.

Se trata de plantear la influencia que la lengua y literatura tiene en la creación artística para que cada docente pueda incorporar nuevas metodologías didácticas y conocer experiencias innovadoras de expresión plástica donde la lengua y la literatura sirvan de pretexto para llevarlas a cabo, ha informado la sociedad en nota de prensa.

El curso se destina a profesores de lengua y literatura y también de EPV (Educación Plástica Visual) o Fundamentos de Historia del Arte II que estén en activo. La primera sesión se celebrará este lunes, día 25, en la sala Gabriel M. Pombo del Ateneo de Santander a partir de las 17 horas.

En la inauguración, el director del curso, el artista y profesor de Didáctica de la Expresión Plástica de la Universidad de Cantabria (UC), Ricardo González García, presentará los contenidos que se desarrollarán durante los cinco días y posteriormente se llevará a cabo la lección inaugural a cargo de la profesora del Departamento de Filología de la UC, Raquel Gutiérrez Sebastián y el profesor de Didáctica de la Literatura de la UC, Borja Rodríguez Gutiérrez que tratará sobre 'La influencia de la literatura en la obra gráfica del siglo XIX'.

El martes, el curso se trasladará a la sala Mauro Muriedas de Torrelavega donde se realizará una visita por la obra expuesta de Ricardo González García guiada por el propio autor.

Posteriormente, González García expondrá su idea sobre el 'Acercamiento al concepto de lo figural' y se proyectará el documental 'Francis Bacon-The South Bank Show' (1985).

El miércoles, de nuevo en el Ateneo, el curso continuará con la conferencia de Pedro Linares García, artista y profesor de Dibujo en Educación Secundaria que con el título 'El cielo está enladrillado*" hará un recorrido por su obra y explicará cómo los juegos de palabras pueden ser un pretexto para iniciar una obra plástica.

En esta misma jornada se hablará sobre la poesía visual, se proyectará el documental 'Brossa, poeta transitable' y se llevará a cabo una charla coloquio sobre diferentes experiencias educativas cuya base es la poesía visual.

El jueves, día 28, Víctor Alba Rodríguez, artista y profesor de Expresión Plástica y su Didáctica de la UC, impartirá la conferencia 'La pintura de paisaje y su poética', donde hará un recorrido por su obra y la relación que en su criterio mantiene la pintura de paisaje con la literatura.

También se planteará un acercamiento a la obra de Anselm Kiefer y su relación con la literatura y se proyectará el documental 'Over Your Cities Will Grow' (2010).

El último día, el viernes 29, también en la sala Gabriel M. Pombo del Ateneo de Santander, será el artista y profesor de Dibujo en Educación Secundaria, Manuel Fernández Saro, quien haga un recorrido por su obra y su experiencia como comisario de exposiciones en su conferencia titulada 'La función del texto en el arte contemporáneo', donde se planteará la importancia del texto, tanto antes como después de la creación artística, y su enorme función didáctica.

La jornada continuará con la proyección del documental 'Jaume Plensa' (2008) y finalmente con la conferencia de clausura a cargo de Ricardo González García que versará sobre 'La palabra modela la plasticidad del ser humano'.

Los profesores interesados en participar deberán remitir sus datos al correo electrónico de la Sociedad Menéndez Pelayo presidente@rsmp.es