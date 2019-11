José Luis Santos y su guión 'Whirpool 3933' gana el II Festival 'Guionízate'

Al certamen se han presentado 30 guiones

José Luis Santos, con su guión 'Whirpool 3933', se ha proclamado ganador del II Festival de Guiones Cinematográficos 'Guionízate', organizado por How are you Publicidad y presidido por Tasio Fernández.

Entre los 30 guiones de toda Cantabria que se han presentado, el jurado ha designado a Santos como ganador, aunque ha destacado el "alto nivel de calidad" de todos los guiones presentados.

El jurado ha estado compuesto por el redactor jefe de Cultura de El Diario Montañés, Guillermo Balbona; el realizador y presidente de la Asociación Audiovisual Cántabra ACuCa, Vicente Vega; el director del Centro Regional Audiovisual de Cantabria (Crac), Gonzalo Fernández, y el productor cinematográfico y CEO en Montreux y Entertainment, Pedro de la Escalera.

El galardón de esta edición 2019 del Festival se entregará el próximo miércoles, 4 de diciembre, a partir de las 19.30 horas en el Casyc UP, evento en el que además se presentará el corto realizado por Kike Baliñas, ganador del I Festival 2018 con 'No digas nada'.