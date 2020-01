Anri Sala impartirá en abril en abril un Taller de Artes Plásticas de la Fundación Botín

En este 2020 habrá por primera vez dos talleres, ya que la artista Ellen Gallagher dirigirá otro del 6 al 17 de julio

La Fundación Botín ha abierto el plazo de inscripción para participar en el próximo Taller de Artes Plásticas, que dirigirá Anri Sala del 20 al 30 de abril en Santander. El artista de origen albanés vuelve a la capital cántabra para dirigir un taller que, bajo el título 'Imprimir forma a la duración', plantea una convivencia de diez días en la que poder aprender del propio Sala a través de la conversación, la experimentación y la improvisación.

Esta convocatoria va dirigida a artistas que trabajen con medios basados en el tiempo, performers, músicos (más concretamente intérpretes de instrumentos de viento) y personas que deseen experimentar en ese campo. Un máximo de quince artistas serán seleccionados por el propio Sala para participar en esta experiencia única, según ha informado en un comunicado la Fundación Botín.

El interés por elaborar unas formas con las que materializar el momento presente es clave en la investigación formal de Anri Sala. Unas formas que el artista describe como trozos de tiempo en los que la memoria está aún sin activar y en los que no surgen los conceptos de pasado y futuro.

Por ello, a través de este taller, Sala invitará a los participantes a reflexionar sobre la idea de imprimir forma a la duración, así como tratará de que tomen parte en un diálogo que, a la manera de un laboratorio, conduzca a tareas colectivas.

Los artistas que deseen participar en este taller, que se desarrollará íntegramente en inglés, deben presentar su solicitud por vía telemática a través de www.fundacionbotin.org y www.centrobotin.org, donde ya pueden consultarse las bases.

La recepción de solicitudes finaliza el próximo 28 de febrero y la comunicación de los seleccionados se producirá a partir del 15 de marzo, siendo necesario confirmar su aceptación en los plazos y formas indicados en la convocatoria.

Además, los artistas seleccionados deberán traer consigo a Santander los dispositivos electrónicos que utilicen habitualmente, así como cualquier elemento adicional que consideren de utilidad (materiales, imágenes, sonidos, textos, etc.).

La Fundación Botín incluye una ayuda económica de 455 euros, dedicada a sus gastos de mantenimiento, y alojamiento para los no residentes en Cantabria.

Desde 1994, los Talleres de Artes Plásticas de la Fundación Botín han congregado en Santander a jóvenes artistas para compartir trabajo y experiencias con creadores de la talla de Juan Uslé, Gabriel Orozco, Julião Sarmento, Miroslaw Balka, Antoni Muntadas, Jannis Kounellis, Mona Hatoum, Paul Graham, Tacita Dean, Carlos Garaicoa, Julie Mehretu, Joan Jonas, Carsten Höller, Cristina Iglesias o Martin Creed.

Además, por primera vez en su historia, la Fundación Botín desarrollará dos Talleres de Artes Plásticas este año, estando previsto que Ellen Gallagher dirija el segundo de ellos del 6 al 17 de julio, tras inaugurar su primera exposición en España el 12 de junio en el Centro Botín.

ANRI SALA

Anri Sala (Albania, Tirana, 1974) se formó en la Universidad de Artes de su localidad natal. También estudió videografía en la Escuela Nacional Superior de las Artes Decorativas de París y dirección de cine en Le Fresnoy-Studio National des Arts Contemporains, en Tourcoing.

Es un reconocido artista contemporáneo que trabaja con una gran variedad de soportes, soportes - video instalación, escultura, fotografía, performance y pistas de audio-. Sus obras se caracterizan por recurrir habitualmente a las múltiples relaciones que se dan entre la imagen, la arquitectura y el sonido, y explorar la comunicación no verbal a través de narrativas e ideas.

Además de su exposición actual en el Centro Botín, entre las últimas exposiciones de Sala destacan las celebradas en Musée d'Art Moderne du Luxembourg (MUDAM) y Castello di Rivoli, Turín, ambas en 2019; Garage Museum of Contemporary Art, Moscú (2018); Instituto Moreira Salles, Sao Paulo, Brasil; (2017-2018); Museo Tamayo, Ciudad de México (2017); Kaldor Public Art Projects, Sídney, Australia (2017); The New Museum, Nueva York (2016); Instituto Moreira Salles, Río de Janeiro (2016); Teshima Seawall House, Benesse Art Site Naoshima, Teshima Island, Japón (2016); Haus der Kunst, Múnich (2014); Pabellón Francés en la LV Bienal de Venecia (2013); Centre Georges Pompidou, París (2012); The Serpentine Gallery, Londres (2011); The Contemporary Arts Center, Cincinnati (2009).