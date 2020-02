Willian The Conqueror llegan a Santander con su nuevo trabajo de estudio

La banda inglesa William The Conqueror llega este domingo 9 de febrero a Santander para presentar 'Belleding on the soundtrack' en El Almacén de Little Bobby, a partir de las 20.30 horas.

El trío de la ciudad costera de Newquay, integrado por el guitarrista y cantante Ruarri Joseph, Naomi Holmes (bajo) y Harry Harding (batería), es un combo difícil de catalogar.

Con base en el blues y en el rock, se mueven con soltura en el rock sureño, la americana y el folk e incluso filtran, de forma sorprendentemente madura, influencias del grunge y del indie rock, según destacan desde la promotora Los Huesos de Portobello.

Llegan para presentar "Bleeding on the Soundtrack", su nuevo trabajo de estudio (2019), lanzado por el sello Loose, en cuyo catálogo se encuentran artistas como Israel Nash, Damien Jurado o The Handsome Family, y producido por el aclamado Ethan Johns, notable músico y productor de trabajos esenciales en las discografías de nombres de peso -desde Tom Jones y Crosby Stills & Nash hasta Ryan Adams, Kings Of Leon o Ray Lamontagne-.

La joven banda inglesa canaliza las influencias del blues clásico y del rock de raíz a través de un filtro que recoge esencias del grunge y del indie rock actual. Se adentran en el rock sureño, pasean por la americana más oscura y el folk más desnudo saltando por momentos por el rock de los 60 hasta nuestros días.

La prensa inglesa los ha comparado con tótems de los noventa como Buffalo Tom o Nirvana e incluso con unos primerizos Kings of Leon. Algunos críticos apuntan en la dirección de Neil Young, Tom Petty o Dylan.