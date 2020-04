Revilla achaca el repunte de casos en Cantabria a la contabilización de test rápidos

La próxima semana llegarán las mascarillas del Gobierno a todos los municipios cántabros

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha explicado que el repunte en el número de casos de coronavirus en la región en los dos últimos días se debe a que ayer se incorporaron por primera vez al cómputo global los resultados de los test rápidos que se han venido realizando desde el 6 de abril.

En concreto, el número de contagios ha subido de forma "notable" este fin de semana hasta superar los 2.000, habiendo sumado 106 casos el sábado y 60 este domingo, después de varias jornadas con cifras inferiores.

No obstante, Revilla ha confiado en que la subida es un "hecho puntual" y que "en los próximos días" se recuperará la ratio de contagios de las últimas semanas, que se situaba en torno al 2% y que ha subido 3% en el último día y al 5,6% el día anterior.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este domingo tras participar en una reunión por videoconferencia entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes de las comunidades autónomas, en la que también se ha mostrado "convencido" de que en ocho meses habrá una vacuna contra el coronavirus.

Según ha dicho, hay muchísima gente trabajando y muchísimo dinero" puesto a disposición para encontrar una cura al virus, e incluso puede que antes de ese plazo "salga también un medicamento paliativo".

Sin embargo, ha advertido de que trabajan con ese fin tanto investigadores y "médicos altruistas y vocacionales" como "buitres" que invierten en medicamentos con fines lucrativos, por lo que "la pondrán cara al principio -la vacuna- porque la van a consumir 4.000 millones de personas".

"Espero que ahí los Gobiernos tengan alguna capacidad incluso de expropiar, para que no haya verdaderos caraduras que se aprovechen de esto para forrarse", ha apostillado.

Por el momento, y mientras la medicina no pueda frenar los contagios, ha destacado que "el dato que hay que mirar es el número de hospitalizados" en planta y en las Unidades de Cuidados Intensivos, 202 y 18 en la región, respectivamente, una cifra que desciende día tras día.

Así, ha insistido en que "no hay otra razón" que explique el aumento de casos contabilizados más allá de la de haber incluido en el cómputo los resultados de los test de anticuerpos, algo que no se ha hecho antes porque los sistemas informáticos no estaban preparados para incorporar esos datos "de golpe", ha explicado.

Por ello, ha subrayado que se volverá a la "normalidad" de las cifras y que desde el Ejecutivo no pretenden "que haya ninguna duda ni ningún camuflaje", sino que quieren "aflorar todos los casos" y para ello ya han iniciado una campaña "masiva" en las residencias, comenzando por Torrelavega.

En cuanto a los test realizados al personal sanitario, ha indicado que se ha aplicado el protocolo establecido a nivel nacional y que se han realizado solo a aquellos que están "en primera línea de batalla".

Revilla ha reconocido que no se han hecho en el país las pruebas suficientes para conocer el alcance de la pandemia, aunque ha destacado que en la región se han realizado "muchas más" que en la media de España, unas 18.00 frente a un millón en todo el país, según ha dicho.

En este sentido, ha explicado que se desconoce cuántas personas realmente han tenido coronavirus y que no se va a saber hasta que no se hagan pruebas masivas, algo que "cuesta mucho" y "no se va a poder hacer a todos". Además, se ha referido a un estudio que indica que el 50% de la población ha podido estar infectada y que el 80% no presentaría ningún síntoma.

Sin embargo, según el presidente, sí se podría hacer una encuesta con una muestra "grande" y tener "pronto" un diagnóstico para extrapolar a la población general, lo que sería un dato "importante" para iniciar la desescalada.

MASCARILLAS

Por otra parte, preguntado por los periodistas por la fecha en la que llegarán a todos los municipios de Cantabria las mascarillas que reparte el Gobierno regional, ha respondido que todos los cántabros las habrán recibido el próximo fin de semana.

Según ha dicho, hasta hoy se han repartido 400.000 del total de 1,2 millones porque "van llegando en lotes no muy numerosos" debido a que las fabrica una empresa pequeña, además de que la ausencia de envíos durante los días festivos de la Semana Santa han retrasado su distribución.

Además, ha mostrado su "satisfacción" por que "estén gustando" a los ciudadanos, a pesar de las "bromas" surgidas cuando se conocieron. "Me alegra que la gente la esté pidiendo porque es muy útil y muy segura", además de que serán necesarias dado que, según ha dicho, cuando comience el desconfinamiento y se pueda salir, se tendrá llevar mascarilla.

DENUNCIA AL CAD DE SIERRALLANA

Y en relación a estas medidas de protección, y a preguntas de la prensa sobre posibles investigaciones en residencias para comprobar que se están aplicando los protocolos decretados, revilla ha asegurado que desconoce si la Fiscalía está llevando a cabo ese tipo de actuaciones y que solo sabe de la denuncia interpuesta por el sindicado de Trabajadores Unidos (TU) por la situación en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana.

En este sentido, ha subrayado que desde este centro le han trasladado que "pudo haber en un momento alguna falta de material, como en todos los sitios", pero que ahora ya "tienen de todo".