El MAS adquiere obras de siete artistas cántabros para apoyar al sector en esta crisis

Son obras de Pilar Cossío, Mazarío, Emilio González Sainz, Manuel Diego Sánchez, José Luis Ochoa, Vicky Kilander y Antonio Quirós.

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS) adquirirá obra de siete artistas cántabros a cuatro galerías de la ciudad, con una inversión de 28.000 euros.

Así lo ha anunciado este viernes la concejal de Cultura, María Luisa Sanjuán (Cs), que ha explicado en un comunicado que se ha decidido impulsar esta iniciativa precisamente ahora" como apoyo a los artistas locales así como al sector de las galerías, que desde hace más de mes y medio ha tenido que bajar la persiana por el estado de alarma" por el coronavius.

Además, con estas adquisiciones se "enriquecerá" la colección del MAS, con lo que, de esta forma, según la edil, se logra un "triple objetivo".

Las obras seleccionadas por parte del MAS serán adquiridas a las galerías Siboney, Juan Silió, Estela Docal y Alexandra, y los autores seleccionados han sido Pilar Cossío, José Luis Mazarío, Emilio González Sainz, Manuel Diego Sánchez, José Luis Ochoa, Vicky Kilander y Antonio Quirós.

Concretamente, de Quirós, se ha adquirido de la Galería Estela Docal, el óleo 'Máscaras'. De las siete seleccionadas es la única obra histórica perteneciente al arte moderno.

Del Espacio Creativo Alexandra se han reservado tres obras de creadores ya más jóvenes. Se trata de 'Seven Woods II', de Vicky Kilander; la fotografía intervenida 'Que somos #3", de Manuel Diego Sánchez, y 'A place beyond the end', de José Luis Ochoa. Ninguno de estos tres artistas poseía representación en la colección del museo, estrenándose en este caso.

En cuanto a la Galería Siboney se han seleccionado dos pinturas: 'Ensueño', de José Luis Mazarío, y 'Colirrojo', de Emilio González Sainz respectivamente.

Y para cerrar las adquisiciones del MAS, de la Galería Juan Silió se ha adquirido la obra de Pilar Cossío 'Luogo 04', formada por treinta módulos de duratrans de edición única, vinilos. La famosa "transverberación de Santa Teresa", su intemporal "éxtasis" protagoniza esta vital pieza.

Sanjuán ha querido subrayar la importancia del sector cultural, "especialmente en una situación tan compleja como la actual". "El confinamiento hubiera sido insoportable de vivir sin el apoyo de la cultura y el entretenimiento", ha opinado.

Así, la edil ha señalado que tanto en las iniciativas impulsadas por las instituciones públicas como por parte de los propios artistas, los ciudadanos han podido disfrutar de multitud de expresiones artísticas desde sus casas, lo que supone, a su juicio, "un alivio y también la prueba de que es muy necesario el apoyo a la Cultura, ahora y en cualquier circunstancia".

La selección de estas obras de arte ha correspondido al director del MAS, Salvador Carretero, y todo su equipo, algo que, según ha señalado es "clave" para dotar de coherencia a la "valiosísima colección" de este Museo.

Además, Sanjuán ha destacado la labor del MAS "en un contexto doblemente duro", ya que --ha dicho-- a la pandemia se une su situación previa tras el incendio del museo. Pese a ello, ha señalado el MAS sigue trabajando con verdadera intensidad en muy diversos campos de investigación, divulgación y gestión".