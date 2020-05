Revilla cree que Cantabria pasará de fase y pide que expertos vayan a "cara descubierta": No son espías

Tiene "dudas" de que se vaya a permitir reabrir concesionarios, ITV o autorizar la pesca o los bolos pero cree que es una petición "razonable"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), "cree" e "intuye" que la comunidad autónoma pasará a la fase I de la desescalada el próximo lunes, 11 de mayo, y ha criticado que se oculte la identidad de los expertos que lo decidirán. "Hay que ir a cara descubierta", ha dicho el regionalista, quien ha recordado que "tampoco es un comité de espías".

En declaraciones a los medios de comunicación, Revilla ha señalado que "no entiende" que el Gobierno de España no desvele la identidad de los integrantes de este comité. "Es un misterio. Los expertos, que no tienen nombre y apellidos", ha ironizado el presidente cántabro.

Revilla no comparte la justificación del Ejecutivo para mantener en secreto la identidad de los expertos por "presiones" que pudieran recibir. "Más presiones de las que recibo yo todos los días y los demás... Creo que hay que ir a cara descubierta", ha dicho el presidente cántabro, que considera que si sus decisiones están "razonadas" no debería pasar nada.

El presidente cántabro ha asegurado que a él "no se le ocurriría presionar a nadie". "No he mandado anchoas a ningún ministro ni le ha llamado 'oye, dame la zona uno'", ha ironizado Revilla, que ha señalado que lo que Cantabria ha hecho es presentar datos sobre el número de camas, UCIs y contagios...

Revilla no duda del prestigio de estos expertos pero le gustaría saber quiénes son las personas que toman unas decisiones, además, en un "tema tan delicado de la salud de los españoles". "No dudo que serán unos genios, no dudo, que serán pero me gustaría conocerles", ha dicho.

El presidente cántabro considera que es una "cosa inaudita", "un poco rara" y que "no conoce en ninguna otra actividad" y ha señalado que es como si no se pudiera dar el nombre del arquitecto de un edificio.

Revilla ha señalado que es un comité de expertos, no de "espías". "Los espías es normal que no conozcamos los nombres, un espía, por naturaleza, es un señor discreto que a lo mejor va de cura y es otro cosa. Pero estos señores se supone que tendrán un currículo", ha dicho el presidente cántabro, que no ve problema en que aparezcan como las personas que dictaminan y aconsejan sobre una situación.

El presidente cántabro, de hecho, considera que esos expertos debieran estar en las reuniones bilaterales entre Gobierno y comunidades para hablar sobre la desescalada.

"DUDAS" SOBRE SI SE ACEPTARÁN ALGUNAS PETICIONES DE CANTABRIA

En cuanto a las opciones de Cantabria de pasar a la fase 1, cree que sí lo logrará, aunque tiene "dudas" sobre algunas cosas que la comunidad autónoma ha pedido, como la apertura de las ITV, de los concesionarios o que se permitan deportes como los bolos o la pesca deportiva en condiciones de seguridad.

En el caso de los concesionarios, a Revilla "le parece incomprensible" y "no le entra en la cabeza" que no se pueda permitir reabrir a los concesionarios si atienden con cita previa, de uno en uno y con mascarilla tanto vendedor como comprador.

Además, Revilla se ha preguntado "qué aglomeración" se va a originar en los concesionarios cuando "no se vende un coche". "Por desgracia, no van a ir tantos", ha dicho el presidente cántabro, que ha recordado la "situación terrible" de la industria del automóvil.

También ha insistido en pedir la reapertura de las ITV para la inspección de vehículos. "No creo que eso contamine más que una cola en Mercadona de 200 metros", ha dicho Revilla, que ha señalado que "no tiene respuesta" a esas cuestiones.

También ha defendido que se permita, por ejemplo, que se permita la pesca deportiva de forma individual o la práctica del deporte autóctono de los bolos para que los jugadores puedan entrenarse, solo acompañados por la persona que les 'pine' los bolos.

EL CONFLICTO EN MADRID

Revilla también ha sido cuestionado por la polémica en el seno del Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP-Cs) por la solicitud del paso a la fase I, que ha propiciado la dimisión de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, y la remisión de la solicitud al Gobierno de España en un informe sin firma.

En este sentido, el presidente cántabro cree que el informe de la Comunidad de Madrid se ha remitido sin firmar porque "nadie quiere asumir la responsabilidad de decir: Yo fui el que lo pedí".

"Pedir en Madrid una firma a alguien y que firme no estando convencido de que lo que pide es justo, es complicado", ha dicho Revilla, que ha insistido en que "para pedir una cosa hay que estar convencido".

En contraposición, ha explicado que en el caso de Cantabria el informe de solicitud de cambio de fase ha ido firmado por el consejero de Sanidad, el socialista Miguel Rodríguez. Además, Revilla ha señalado que a él tampoco le hubiera importado "para nada firmarlo".

"Oye, hay que correr algún riesgo. Te puedes equivocar, luego te pueden señalar... te pueden decir 'vaya gurú que has sido' o 'la que has armado' pero, bueno, en política cuando hay que tomar decisiones...", ha dicho Revilla.

El presidente cántabro ha señalado que, en este tema, hay dos sensibilidades: por un lado la de los "virólogos que solamente piensan en acabar con el virus" --una "prioridad de todos", ha puntualizado-- y quienes como él, defienden que no se puede parar la economía del todo.

Y es que, según ha advertido, la "economía cero" puede ser "más devastadora" que el virus. "No vaya a ser que mate más que el virus una crisis que se lleve por delante a toda una generación", ha advertido el presidente cántabro, que ha señalado que hay ya algunos "datos dantescos" con previsiones de caídas del PIB de hasta el 20%.

Por ello, ha insistido en que "hay que abrir algo la economía" y habituarse a convivir con el virus igual que se hace con las gripes de invierno en las que también muere gente. "Es que la vida es así" ha insistido Revilla, que sí ha matizado que no deben correrse riesgos "excesivos" pero sí ha opinado que "alguno hay que correr".

En su opinión, se deben "conciliar" las dos cosas --salud y economía" y que cada comunidad pida las fases "cuando lo vea razonable" y cuando se crea que ello no va a originar un rebrote.

De hecho, ha advertido que nadie tiene la verdad de que no vaya a ocurrir ese rebrote ya que es algo "desconocido".

En cambio, Revilla ha insistido en su llamamiento a la población para que no relajen las normas de seguridad. Aunque ha opinado que "en general" el comportamiento de los ciudadanos es correcto --"más de lo que pudo imaginarse nunca", ha reconocido-- sí ha visto, sobre todo a raíz de la relajación de las medidas de confinamiento, algunas "escenas poco edificantes" de personas que no usan mascarillas, guantes o geles, que van en grupo o no respetan las distancias.

Así, ha avisado que, aunque sea un 1-2 por ciento el que se salta las normas "es un riesgo". "Ahora es el momento de la responsabilidad ciudadana", ha dicho Revilla, que ha insistido en que las personas, si se toman en serio las normas, son "la mejor vacuna" contra el coronavirus y para evitsr un rebrote que "sería terrible" y tras el que "costaría mucho recuperar la libertad" que poco a poco se va ganando.

Revilla ha realizado estas declaraciones en el marco de la inauguración de un punto de donaciones para el Banco de Alimentos en el Palacete del Embarcadero de Santander.