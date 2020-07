Wax & Boogie lleva hoy al Centro Botín lo mejor de la música afroamericana

El ciclo de 'Música abierta' vuelve el este viernes 17 de julio, a las 21 horas, al Centro Botín con la actuación de Wax & Boogie y lo mejor del espíritu de la música tradicional del pueblo afroamericano.

Ster Wax, voz, y David Giorcelli, piano, se deslizarán por las corrientes más variadas de la música tradicional del pueblo afroamericano. Shuffles, boogie woogie, rock 'n' roll, swing o jumps forman parte de su repertorio habitual, sin olvidar los 'slow down', ha informado el Centro Botín en nota de prensa.

Ambos músicos, como el resto de los que les acompañan, imprimen a esta modalidad de blues que los negros del 'south side' desarrollaron en Chicago hace ya algunos decenios.

Las influencias de Kansas City, del blues tejano y del r&b de los años cincuenta también están presentes en la obra de Wax & Boogie, sobre la que planea la sombra de Pete Johnson, Albert Ammons, Otis Spann, Esther Phillips, Big Maybelle, Big Joe Turner, Johnny Otis, Amos Milburn y Wynona Carr, entre otros muchos grandes de los años cuarenta y cincuenta.

Además, les acompañan algunos de los más grandes músicos del panorama del rythm & blues y la música negra. Artistas como Reginald Vilardell o Carles Domingo a la batería, Big Dani Pérez, Toni Solà o Pere Miró al saxo, Oriol Fontanals al contrabajo o Predicador Ramírez a la guitarra, han formado y forman parte en la actualidad de la familia Wax & Boogie.

En esta ocasión estarán acompañados por Drew Davies (saxo tenor), Oriol Fontanals (contrabajo) y Reginald Vilardell (batería).

En la actuación en Santander ofrecerán un repertorio variado, con versiones y temas propios de los tres trabajos que han editados hasta la fecha: "Lost in a Dream-Milano Club Blues Nights" (2012), "Everynight" (2014) y "Come with me" (2016).