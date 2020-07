Fundación Botín amplía el plazo para presentarse a sus becas para estudios universitarios hasta el 14 de agosto

El listado de los adjudicatarios se publicará en septiembre

La Fundación Botín ha decidido ampliar el plazo para presentar solicitudes a sus becas para estudios universitarios hasta el 14 de agosto.

En su XLVIII edición, se han convocado un total de 37 ayudas dirigidas tanto a jóvenes cántabros o residentes en Cantabria que comiencen sus estudios de grado en el curso 2020/2021 como a todos aquellos que ya los estén realizando.

Estas ayudas, que premian al alumnado con mejor expediente académico, cuentan con un fondo económico de 138.000 euros destinado a otorgar 20 becas para estudios universitarios en Cantabria y 17 para otras universidades nacionales. Para los estudios impartidos en universidades ubicadas en Cantabria, se establece la dotación de 1.800 euros; y para estudios en universidades fuera de la región, la dotación es de 6.000 euros.

Entre los requisitos para optar a estas becas figura ser natural y vecino de Cantabria o haber residido en la comunidad como mínimo los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de la beca.

También son condiciones imprescindibles no ser mayor de 25 años, no estar en posesión del título de licenciado o grado y no disfrutar de otra beca o ayuda simultánea para el mismo concepto.

De entre todas las solicitudes, la Fundación Botín seleccionará a los candidatos en función de sus expedientes académicos. Se requiere que los solicitantes que vayan a comenzar los estudios universitarios posean una calificación media mínima de 8,5, que se calculará ponderando un 40% las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la prueba de EvAU y un 60% la calificación de la etapa de Bachillerato.

Igualmente, para los que ya son estudiantes universitarios en el curso 2019/2020, las notas medias exigidas son de 8,5 en carreras de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas; 8 en Ciencias y Ciencias de la Salud; y de 7 para aquellos que cursen grados de Ingeniería y Arquitectura.

La duración de estas becas es de nueve meses, pudiendo renovarse año a año si el candidato continúa cumpliendo los criterios establecidos en la convocatoria y compitiendo con el resto de solicitudes en igualdad de condiciones.

El día 14 de agosto finaliza el plazo para que tanto los nuevos candidatos como los adjudicatarios que deseen renovar su beca cumplimenten su solicitud y aporten la documentación requerida en la convocatoria.

La presentación de candidaturas se realizará exclusivamente a través de la web www.fundacionbotin.org. La Fundación Botín dará a conocer el listado de los adjudicatarios en septiembre, publicándola en la misma página web.