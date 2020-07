El Museo de la Naturaleza de Cantabria en Carrejo acoge el 1 de agosto 'El día M'

La iniciativa combina la naturaleza con actividades artísticas como la pintura, el teatro y la música

Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte celebrará el próximo sábado 1 de agosto 'El día M' en el Museo de la Naturaleza de Cantabria, en Carrejo, con actividades artísticas que incluyen pintura, teatro, música y mucha naturaleza.

Bajo la premisa de que los museos "son un mundo dentro de otro mundo y un espacio de disfrute", 'El día M' pretende convertir al museo en un lugar de intercambio cultural donde la cultura se une al arte, la ciencia y la naturaleza.

La participación en esta iniciativa es de aforo limitado, por lo que se requiere reserva previa en el teléfono 942701808, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

La jornada del sábado se iniciará a las 11 de la mañana con el taller 'Un bosque para pintar', donde los niños asistentes podrán pintar piezas de cerámica que representan animales para crear con ellos un bosque. El taller se desarrollará de 11 a 13.30 horas y de 16 a 18 horas.

A las 13.30 horas tendrá lugar el espectáculo familiar de teatro de improvisación 'Impro-Eureka', a cargo de la compañía Trivilorio Impro, que favorece la implicación del público en la creación de sus historias.

Dado que este año se celebra en toda Europa el Año Beethoven con motivo del 250 aniversario de su nacimiento, dentro de las actividades organizadas se incluye un concierto a las 18 horas en la Plaza de Carrejo, inspirado en la relación del compositor alemán con la naturaleza.

El recital también va a sumergir al espectador en el romanticismo posterior a Beethoven y en uno de los músicos en los que más influyó como fue Messiaen, que además de músico era ornitólogo.

Bajo el título 'La naturaleza desde Beethoven: Beethoven, Brahms y Messiaen', en la primera parte del concierto María Elena Riaño al piano y Manuel Cabaniñas a los efectos ofrecerán una experiencia sensorial que adentrará al público en el universo sonoro del compositor alemán.

A través de un viaje por su obra pianística, que pretende hacer sentir al público la "profunda tristeza" que supuso para Beethoven la pérdida de su sentido más preciado, el oído, también podrán escucharse sonidos grabados en Carrejo y otros espacios naturales de los alrededores.

En esta primera parte del concierto se interpretarán al piano una selección de fragmentos de la Sonata Op. 10 no 2 en Fa mayor, dedicada a la condesa Von Browne, la Sonata Op 13 no 8 en Do menor (Patética), la Sonata Op 27 no 2 en Do sostenido menor (Claro de luna) y la Sonata Op110 no 31 en La bemol mayor.

En la segunda parte del concierto, el piano de Diego Navarro se adentrará en el romanticismo de Beethoven y su relación con la naturaleza, así como en sus visiones posteriores que toman forma en la obra de Brahms y de Messiaen.

Con este objetivo, se interpretarán 'Regard du fils sur le fils' de Olivier Messiaen; las Baladas 1 y 4 Op 10 de Brahms; y la Sonata Op 2 no 3, segundo movimiento, de Beethoven.

María Elena Riaño cuenta con una amplia labor artística profesional, habiendo realizado creaciones musicales y artísticas originales. También tiene una gran carrera como interprete, tanto como solista como acompañando a cantantes y grupos de cámara, participando en la grabación de cinco discos. También ha colaborado en la composición de obras para instalaciones y bandas sonoras para audiovisuales.

Diego Navarro, que compagina sus estudios de interpretación pianística con la composición, especialmente en el campo de la música para cine, ha compuesto las bandas sonoras de los cortometrajes 'Bajar' y 'The Red Balloon - An Empire State Glory', dirigidos por Pedro Tamames, y 'Herencia', dirigido por Margo García.

Por su parte, Manuel Antonio Cabaniñas ha estado vinculado a la escena musical cántabra desde principios de los años 80. Ha participado en proyectos como 'Moebius Trío', 'The big heads' y 'Poetas de calle'.

En su faceta de productor ha colaborado con estudios de grabación y sellos discográficos de Cantabria y a nivel nacional, y como compositor ha creado músicas incidentales para espectáculos de teatro, cortometrajes y aplicaciones multimedia. En los últimos años, ha colaborado con María Elena Riaño en diferentes performances e instalaciones sonoras.