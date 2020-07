Danza Invisible actúa este sábado en el Centro Botín

Los primeros días de agosto continúa el ciclo Cine de Verano, habrá nueva sesión de Arte y Meditación y una visita a la exposición de Anri Sala

El anfiteatro exterior del Centro Botín acogerá este sábado, 1 de agosto, un concierto en directo de la banda de los años 80 Danza Invisible, capitaneada por Javier Ojeda y que fue una de las abanderadas de la época de la movida madrileña antes de su apogeo a nivel nacional.

La banda repasará su repertorio formado por canciones ya clásicas como 'Sin aliento', 'A este lado de la carretera', 'El club del alcohol', 'Sabor de amor' o 'Catalina', entre otras, a partir de las 21.00 horas, según ha informado el Centro Botín en nota de prensa.

Las entradas se podrán adquirir en los canales habituales al precio de 12 euros para público general y 6 euros para los Amigos del Centro Botín.

Desde su reapertura, el centro de arte de la Fundación Botín en Santander ha dirigido sus esfuerzos a su misión social de potenciar la creatividad de todos los públicos a través de artes como el cine.

Por ello, durante el mes de agosto continuará el ciclo 'Cine de verano. Las películas de 2019', con una selección de títulos en versión original subtitulada precedidos de una breve actividad dirigida por el realizador y productor audiovisual Nacho Solana, a través de la cual orientará y preparará a los espectadores para la película.

El próximo martes 4 de agosto, a las 21.50 horas, en el anfiteatro exterior, se proyectará 'Los miserables', un film francés que se emitirá en versión original subtitulada y que cuenta la historia de Stéphane, que acaba de unirse a la Brigada de Lucha contra la Delincuencia de Montfermeil, un suburbio al este de París donde conoce a sus nuevos compañeros, dos agentes experimentados en las tensiones que existen entre los distintos grupos organizados que luchan por controlar el barrio.

Las entradas para ver esta película tienen un precio de 3 euros, siendo gratuito para los Amigos del Centro Botín previa retirada de entrada online o en taquilla.

ARTE Y MEDITACIÓN

Ya el miércoles día 5, de 8.30 a 10.00 horas, también se desarrollará una nueva sesión de Arte y Meditación, propuesta dirigida a todos aquellos que quieran profundizar en las obras de arte del Centro Botín, en silencio y sin visitantes, mediante herramientas relacionadas con el yoga y la meditación.

Esta propuesta enseñará a "mirar" el arte, usando la imagen como elemento de comunicación, para conocerse mejor y descubrir cómo el arte puede ayudar en la vida. Cristina Paz, profesora de Yoga y meditación con más de 20 años de experiencia, guiará esta sesión para jóvenes y adultos.

Las entradas para participar en esta actividad tienen un precio de 12 euros para público general y 6 para los Amigos del Centro Botín.

También continúa 'Una obra en 10 minutos', propuesta dirigida a quienes dispongan de 10 minutos para conocer en profundidad las obras de arte que albergan las salas del Centro Botín; y 'Los Retratos quieren ver el mar', actividad gratuita para la tarde de los jueves (de 19.00 a 20.00 horas) en la que los participantes se acercan a las obras de la exposición 'Retratos: Esencia y Expresión'.

Los Amigos del Centro Botín también contarán con una visita guiada exclusiva para ellos. De la mano del personal del departamento de artes plásticas de la Fundación Botín, será este domingo 2 de agosto, a las 12.00 horas, y en ella podrán conocer en profundidad la exposición 'Anri Sala- As you go (Châteaux en Espagne)'.