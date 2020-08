El Centro Botín recupera este sábado sus conciertos para familias con la actuación del dúo Sopla y resopla

Jazz, cine y otras actividades completan las actividades de este centro cultural para los próximos días

El Centro Botín de Santander recuperará este sábado, 7 de agosto, los conciertos para familias a cargo de Sopla y resopla, formado por los músicos Pep Gol y Pep Pasqual.

Esta propuesta, que se desarrollará a partir de las 20.00 horas, en el anfiteatro exterior, supone el estreno en exclusiva para Cantabria de este espectáculo dirigido para toda la familia y dedicado a los instrumentos de viento y a todo lo que puede hacerse sonar gracias a ellos, ha informado en un comunicado el Centro Botín.

En esta actuación de Sopla y Resopla los asistentes podrán ver afinar un órgano de botellas, convertir una manguera en trompeta, usar cañas de bambú como instrumentos musicales y cómo el saxo y la trompeta "hablan, ríen, lloran, discuten y se pelean... y mucho más".

Sopla y resopla lo forman Pep Gol y Pep Pasqual, músicos con una intensa carrera, que han pasado ya por el Festival de Teatro d'Alguer (Italia), Caixaforum, el Festival Extraterrestres o el Mercado de Música de Vic, entre otros.

Las entradas para este espectáculo costarán 10 euros para público general y 5 para los Amigos del Centro Botín.

Además, dentro del plano musical, el Centro Botín acogerá el viernes 14 de agosto una nueva cita del ciclo 'Música abierta. Momentos Alhambra', que arrancará a las 21.00 horas en el anfiteatro exterior y y su concierto de jóvenes maestros del jazz fusión.

Javier Escudero es un guitarrista, productor y compositor cántabro que vive entre Nueva York y Cantabria, habiendo desarrollado una intensa actividad musical en España, Estados Unidos, Francia, Italia, Croacia, Austria, Finlandia, México y Puerto Rico.

Las entradas para poder disfrutar de este concierto de la banda de fusión que él mismo lidera tienen un precio de 12 euros para el público general y 6 para los Amigos del Centro Botín.

OTRAS ACTIVIDADES

También, en el Centro Botín continúa el ciclo 'Cine de verano. Las películas de 2019', con una selección de títulos en versión original subtitulada que estarán precedidos de una breve actividad dirigida por el realizador y productor audiovisual Nacho Solana, a través de la cual orientará y preparará la mirada del público hacia la película.

La próxima cita será el martes, 11 de agosto, a las 21.50 horas en el anfiteatro exterior, con 'Retrato de una mujer en llamas'.

Dirigida por Céline Sciamma, la película está ambientada en una isla de la Bretaña francesa en el siglo XVIII y cuenta la historia de amor entre una pintora y la mujer a la que debe retratar, que se niega a posar para el cuadro que será enviado para sellar su matrimonio concertado con un noble italiano.

Las entradas para disfrutar de una de las películas del año, ganadora del premio al mejor guión de la última edición del Festival de Cannes, tienen un precio de 3 euros, y serán gratuitas para los Amigos del Centro Botín previa retirada de entrada online o en taquilla.

Además, como ya viene siendo habitual, todos los jueves de 19.00 a 20.00 horas tiene lugar 'Los Retratos quieren ver el mar', una actividad gratuita que cuenta con varias experiencias cortas que buscan acercar de una manera diferente a las obras de la exposición 'Retratos: Esencia y Expresión'.

También se mantiene 'Una obra en 10 minutos', propuesta dirigida a todos aquellos que dispongan de 10 minutos para conocer en profundidad las obras de las exposiciones que alberga el Centro Botín.

Para ello, el visitante sólo tiene que buscar el cartel 'Una obra en 10 minutos' en las salas de exposiciones de martes a domingo a las 12.00 y a las 19.00 horas.

Además, los Amigos del Centro Botín cuentan estos días con varias propuestas dirigidas tanto a conocer más en profundidad las exposiciones del Centro Botín como a desarrollar su creatividad a través de nuevas técnicas y herramientas.

'Conexiones creativas', con David Harrison, es una sesión práctica y participativa en la que, mediante la exploración, los participantes aprenderán a generar ideas originales, con facilidad y fluidez.

En esta sesión, los participantes aprenderán a conectar, combinar y fusionar lo que ya existe para crear algo nuevo y original, que expanda el mundo que conocemos.

A través de técnicas creativas y diferentes dinámicas, los participantes explorarán el concepto de creatividad aprendiendo a crear, conectar y combinar ideas para que surja algo original. Así, estas herramientas les ayudarán a ser más creativos para hacer frente a la realidad cambiante de nuestro entorno.

Esta actividad, que tendrá lugar el jueves 13 de agosto de 18.00 a 20.00 horas, tiene un precio de 6 euros para los Amigos y coste cero para los Amigos Premium previa retirada de entrada en los canales habituales.

Además, todos los Amigos del Centro Botín que quieran descubrir las claves de la exposición 'Anri Sala. As you go (Châteaux en Espagne)' de una forma dinámica y guiado por personal del departamento de Artes Plásticas de la Fundación Botín están invitados a participar en sendas visitas guiadas exclusivas programadas para el 9 y 16 de agosto a las 12.00 horas.