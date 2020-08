El Festival de Jazz de Santander se despide con el concierto de The Charlie Parker Legacy Band

La primera edición del Festival Internacional de Jazz, organizado por la Fundación Santander Creativa (FSC) en colaboración con la Dirección Municipal de Cultura, se despedirá este sábado 8, a las 22.00 horas, con el concierto de The Charlie Parker Legacy Band.

Esta banda se formoó en 2004 para interpretar las composiciones de 'Bird' en clave actual y ha combinado, en sus diversas ediciones, el talento de jóvenes improvisadores como Jesse Davis, Terell Stafford, Wes Anderson, Ignasi Terraza o Leon Parker, con la sabiduría de veteranos como Wendell Brunious, Ronnie Mathews y Ray Drummond.

Para la gira de este verano y con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Parker, la formación contará con el talento de los saxofonistas Francesco Cafiso, Jesse Davis y Luigi Grasso, el pianista Andrea Pozza, el contrabajista Joshua Ginsburg y el baterista Mario Gonzi. Como atractivo adicional, la formación interpretará algunos arreglos de Phil Woods, el discípulo más importante de Parker.

La importancia del saxofonista Charlie 'Bird' Parker (1920-1955) en la evolución del jazz a partir de 1945 es indiscutible. Sus aportaciones como improvisador y sus novedosos conceptos armónicos han influido en varias generaciones de músicos y se han extendido hasta la actualidad. Parker fue un compositor excepcional, creador de temas como 'Au Privave', 'Billie's Bounce', 'Ko-ko', 'Now is the Time' o 'Parker's Mood', un clásico del repertorio jazzístico.

Esta cita ha reunido en la ciudad a algunos de los mejores intérpretes del jazz internacional. Músicos de reconocido prestigio como el trompetista italiano Fabrizio Bosso, la pianista y cantante australiana Sarah Mckenzie y el guitarrista sueco Ulf Wakenius. El festival se ha sumado al circuito de los grandes festivales que existen en el norte del país, como el de Vitoria y San Sebastián, para acercar al público una música poco comercial y alejada de los espacios convencionales, pero de gran calidad y con una capacidad de emocionar muy poderosa.

La taquilla permanecerá abierta hasta este sábado de 19 a 21 horas. En el teléfono 643 98 81 81, los espectadores pueden consultar todas las dudas sobre la venta de las entradas y recibir asistencia. Las personas que ya hayan comprado un abono para el festival deben canjearlo en taquilla para obtener sus entradas numeradas del día.