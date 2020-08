Darias sitúa "a finales d'agostu o principios de setiembre" la Conferencia de Presidentes sobro cursu escolar

Defende que "la cogobernaza" ye "el camín" mientres un seminariu de la UIMP sobro 'Les Alministraciones Públiques énte la crisis'

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, avanzó que'l presidente del Gobiernu, Pedro Sánchez, volverá convocar pa "finales d'agostu" o "principios de setiembre" a los presidentes autonómicos.

Esta nueva Conferencia de Presidentes va convocase asina cerca d'un mes dempués de la celebrada'l pasáu 31 de xunetu na localidá de San Millán de la Cogolla, en La Rioxa, na que s'abordó tantu la evolución de la pandemia qu'había entós y Sánchez faló a el presidentes de la repartida de los fondos de la UE.

Naquella ocasión prometióse celebrar esti mes d'agostu una nueva conferencia de presidentes centrada nes midíes pal entamu del cursu escolar nestos tiempos de pandemia de coronaviurus.

L'oxetivu ye, según esplicó Darias, que Gobiernu y comunidaes autónomes sigan "trabayando xuntos". "Esa ye la xera a la que comprometimos", dixo la ministra, quien sorrayó la necesidá de que les Alministraciones sigan actuando "de manera coordinada" pa lluchar contra un virus que sigue tando ehí".

"Creo que la Conferencia de Presidentes como piedra angular de l'arquitectura constitucional del nuesu país, y en concencia el máximu órganu de cooperación multillateral tuvo y ta teniendo una relevancia bien importante y asina fueron los alcuerdos qu'adoptemos y asina va siguir siendo", dixo.

"LA COGOBERNANZA YE'L CAMÍN"

Darias realizó estes declaraciones nun alcuentru colos medios de comunicación n'interviniendo, en Santander, nun seminariu na Universidá Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobro 'Les Alministraciones Públiques énte la crisis', que inauguró xuntu a, ente otros, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Na so intervención nel seminariu y na so comparecencia posterior antes los medios, Darias defendió qu'una de les llecciones" que dexó la pandemia ye que la cogobernanza "ye'l camín" y sorrayó la necesidá de "articular" una "nueva gobernanza pública" que sirva pa "consolidar y reforzar" l'Estáu autonómicu y que se centre más n'ameyorar les formes de comunicación y cooperación ente Alministraciones qu'en delimitar les competencies de cada cual.

Señaló que se pasó d'una situación na que s'entendía que faelo bien" nuna Alministración yera ocupase a cencielles de les competencies que tenía a un modelu de cogobernanza onde "lo importante ye compartir y asumir xeres de responsabilidá colectiva".

"Una de les conclusiones qu'aprendimos ye que nenguna de les Alministraciones Públiques podríamos actuar ensin el trabayu de la otra, dixo la ministra, pa quien la cogobernanza "llegó pa quedase".

Na so intervención nel seminariu, Darias estimó y reconoció l'esfuerzu" y el papel xugáu pol conxuntu de les Alministraciones Públiques nesta pandemia dando --dixo-- "lo meyor de sí", "trabayando xuntes" magar "les discrepancies" y amosando, al so xuiciu, "gran sentíu de la responsabilidá", daqué que, según indicó, contribuyó a llograr "contener" en "primer instancia al virus".

Al so xuiciu, la pandemia foi "una prueba d'esfuerzu" pa les Alministraciones énte la que se dio un nivel razonable". Sicasí, considera qu'agora éstes tienen por delantre "una xera histórica" que ye "cómo llevar a cabu la gobernanza pública nun Estáu descentralizáu".

Na so opinión, nesti modelu de gobernanza tien de camudase" l'atención, centrándose más nes formes de comunicar y collaborar ente Alministraciones qu'en delimitar les competencies de cada unu.

Na so esposición, Darias indicó delles meyores" que se deben acometer a la lluz de refundiar pola pandemia, como ye la necesidá d'una mayor participación de la ciudadanía nes polítiques públiques y d'incidir na apertura de les instituciones escontra la sociedá, o d'evaluar les polítiques públiques pa midir si tuvieron la resultancia previstos.

Tamién cree que tienen d'haber meyores nos procesos regulatorios o na calidá de les normes.

REVILLA

Pela so parte, na inauguración Revilla cuntó que na collaboración del Estáu coles comunidaes autónomes "hubo de too".

Asina'l presidente cántabru volvió quexase y tildar de "absolutamente inxustu" la manera de repartir los 16.000 millones d'euros del fondu estraordinariu non reembolsable del Gobiernu d'España p'ayudar a les comunidaes autónomes a encarar la pandemia.

Nesti sentíu, criticó que se tuvieren en cuenta criterio de población y non el costu efectivu de los servicios, daqué que consideró "un disparate". Asina, volvió recordar qu'en Cantabria, pola so orografía tan complicada", emprestar el serviciu educativu ye "percaru".

Nesti sentíu, alvirtió que si nel repartu de los fondos tiense en cuenta solo'l criteriu poblacional y non el costu de los servicios puede dicise "adiós a los pueblos", daqué que, según señaló, ta "en contra" del discursu de lluchar contra la despoblación de les zones rurales.

Por ello, Revilla amosóse "espectatnte" de ver cómo se van repartir los 70.000 millones de los fondos europeos que van dir n'España a proyectos, de los que --dixo-- Cantabria "va inundarr" al Gobiernu d'España pa poder recibir esi financiamientu de la UE.

Amás, señaló que los otros 70.000 millones procedentes de la UE pa España van dir destinaos a cubrir endeldamientu del Gobiernu central).

Nesi sentíu, Revilla quexóse de que'l Gobiernu d'España nun dexe endeldase a les comunidaes en nada, "sacantes el País Vascu".

Per otra parte, na so intervención, fixo un repasu a delles conclusiones positives" que, na so opinión, pueden estrayese de la crisis del coronavirus, empezando pol arguyu" pol sistema sanitariu y pola disciplina y exemplaridá que supo demostrar el pueblu español mientres el confinamientu.

Nesti sentíu, resaltó "el valor de lo público" y la so capacidá de caltener la cohesión social.

Amás, señaló que la crisis sanitaria punxo entá más énfasis na importancia del sector primariu, qu'hai de tener "ayudes y retribuciones xustes", y nel alderique sobro'l despoblamientu, llogrando una "corriente forzada" sobro los beneficios de vivir nos pueblos.

Pela so parte, Darias tamién sorrayó na importancia d'aprender de lo vivío mientres la pandemia pa caltener lo que se fixo bien y correxir lo que nun funcionó.

Na inauguración tamién participaron la rectora de la UIMP, María Luz Morán, y el direutor del alcuentru, Mariano Fernández. Amás, tuvieron presentes la delegada del Gobiernu en Cantabria, Ainoa Quiñones, y la conseyera de Presidencia, Interior, Xusticia y Acción Esterior, Paula Fernández.