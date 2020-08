Borrell "no conoce" el manifiesto de apoyo a Juan Carlos I pero reconoce su legado para la democracia

Sin embargo desvincula esta contribución con las informaciones sobre sus negocios: "Una cosa no tiene que ver con la otra", afirma

El Alto Representante de Política Exterior de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea, el socialista Josep Borrell, "no conoce", y por tanto, no se ha pronunciado sobre el manifiesto de apoyo a Juan Carlos I y su contribución a la democracia española, un legado que, para el exministro, está "fuera de toda duda". Sin embargo, ha matizado que "una cosa no tiene que ver con la otra".

De esta forma, Borrell ha distinguido entre la contribución hecha por el rey emérito al asentamiento de la democracia en España --algo que para él "objetivamente es cierto"-- con otro tipo de cuestiones, como son, las noticias que van saliendo sobre sus negocios tras las que el rey emérito se ha marchado de España, a las que el socialista no se ha referido expresamente.

A preguntas de los medios sobre este manifiesto suscrito por más de setenta exiministros, expresientes autonómicos, embjadores y otros antiguos altos cargos, Borrell ha insistido en que a él no se le ha consultado acerca de la posibilidad de suscribirlo y "no lo conoce".

Por ello, no ha querido adentrarse en el tema. "Antes de manifestarme sobre algo que no conozco debería informarme para poder hacerlo en propiedad", ha zanjado.

En ese manifiesto, los firmantes defienden la presunción de inocencia del rey emérito y recuerdan su legado en estos más de 40 años de democracia, una etapa que consideran la "más fructífera que ha conocido España en la época contemporánea".

"Que el rey Juan Carlos hizo un contribucion trascendental al asentamiento de la democracia en España es algo que está fuera de toda duda. Eso es algo que va a quedar para la Historia y sin duda alguna es algo que objetivamente es cierto y como tal debe y puede ser reconocido pero una cosa no tienen que ver con la otra", ha mantenido.

Borrell ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en un encuentro con los medios de comunicación enmarcado en su participación en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre el futuro de Europa.