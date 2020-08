Exprimer ministro italiano Enrico Letta cree que Brexit ha permitido una "rapidísima" respuesta de la UE al Covid

El presidente del Instituto Jacqus Delors y exprimer ministro italiano, Enrico Letta, ha opinado que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha permitido a la UE dar una "rapidísima" respuesta ante la crisis del COVID-19.

"Siempre me ha resultado muy triste la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pero tengo que decir que su ausencia probablemente nos ha permitido hacer cosas con una rapidez que no hubieran sido posibles si hubiera seguido", ha asegurado Letta.

Estas declaraciones han tenido lugar en el marco del curso 'Quo Vadis Europa? VIII. Europa en el mundo post Covid-19: reforzando el multilateralismo en tiempos de crisis', dirigido por el Alto Representante de Política Exterior de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, que forma parte de los Cursos de Verano de la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP).

Según el exprimer ministro italiano, que ha intervenido mediantevideoconferencia, esta crisis no tiene precedentes y "es difícil prever una evolución de forma segura".

"Aún no hemos superado la fase crítica y existe la posibilidad de la recaída. Además, la economía de Europa está abierta al mundo y las incertidumbres del resto del mundo hacen que esto sea aún más complicado", ha dicho.

Sin embargo, Letta ha opinado que la respuesta a esta crisis ha sido diferente que las anteriores, como la de 2008.

Además, ha indicado que la reacción de una crisis "no puede limitarse a aspectos macrofinancieros sino que, a su juicio, se debe de tener en cuenta también los aspectos sociales y de economía real y no se debe dejar en manos solo de los países miembros, sino que tiene que ser una acción colectiva. "Este ha sido el primer cambio. Y no se puede volver atrás", ha defendido.

Letta ha insistido en que "Europa es una unidad y no puede haber una fragmentación de respuestas nacionales ante una crisis tan importante".

También ha aplaudido la estrategia de la Comisión Europea de apoyar la sostenibilidad. "La crisis del COVID-19 podría haber terminar marginando el Green New Deal, pero la comisión ha fomentado inversiones estratégicas para el relanzamiento económico de Europa basadas en la sostenibilidad como bandera", ha manifestado.

Sobre el futuro del continente, Letta ha apuntado que 2021 "podría ser el año en el que Europa pueda convertirse en adulto y demostrar que juntos somos más fuertes".

"Todos los países están viviendo una situación de fatiga democrática y nosotros no podemos quedarnos mirando, porque si no los impulsos populistas antidemocráticos se van a hacer más fuertes. Necesitamos reforzar nuestras democracias. Y esto solo puede ser un proyecto europeo", ha expresado.