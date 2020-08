Les Musuciens de Louvre y Orquesta Nacional de España llevan las últimas sinfonías de Mozart a la Sala Argenta

La agrupación Les Musiciens du Louvre, dirigida por el maestro Marc Minkowski, y la Orquesta Nacional de España llevarán de jueves a sábado las tres últimas sinfonías de Mozart a la Sala Argenta en la recta final del Festival Internacional de Santander (FIS).

Se trata de las sinfonías número 39, 40 y la 41, completadas por Mozart en el verano de 1788.

Les Musiciens du Louvre abordará la sinfonía no 39 y la no 41, en los conciertos del jueves y el viernes, que serán a partir de las 20.30 horas, mientras que la Orquesta Nacional de España, dirigida por Josep Pons, interpretará el sábado la no 40.

La actuación del viernes 28 será un homenaje al crítico musical Ricardo Hontañón, que falleció el año pasado, y estará patrocinada por El Diario Montañés, donde Hontañón publicó gran parte de sus críticas sobre el Festival de Santander.