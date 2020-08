Igualdá insiste a les CCAA na necesidá de cerrar prostíbulos y atender a muyeres que trabayen nellos

La directora del Institutu de la Muyer cree qu'hai que "incidir más que nunca" en polítiques públiques d'igualdá énte'l riesgu de "retrocesos"

El Ministeriu d'Igualdá "va siguir trabayando" al pie de les comunidaes autónomes pa, nesti contestu de crisis sanitario pola COVID-19, siguir ufiertando un rempuesta habitacional y atención sociosanitaria a les muyeres que viven en contestos de trata, esplotación sexual o prostitución, daqué que, según insitió, pasa pol cierre de los prostíbulos y locales d'alterne.

Asina lo afirmó l'asesora del Ministeriu de Igualdá Alba González nun alcuentru con medios de comunicación en Santander por cuenta de la so participación nun cursu de la Universidá Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobro l'axenda de polítiques públiques feministes dempués de la COVID-19, nel que tuvo acompañada pola directora del Institutu de la Muyer, Beatriz Gimeno.

Preguntada pola misiva que va unos díes unvió la ministra d'Igualdá, Irene Montero, a les comunidaes pal cierre de los prostíbulos y llugares d'alterne con motivu del COVID-19, González esplicó que na carta alvertióse a les comunidaes de la situación de riesgu y vulnerabilidá" que carecen, nestos momentos, les muyeres que trabayen nestos contestos de prostitución, trata y esplotación sexual tres decayer delles de les midíes del plan de continxencia puestu en marcha pol Ministeriu mientres l'estáu d'alarma pol que, xuntu coles CC.AA, ufiertábase-yos una "protección ampliada".

Na carta, la ministra remitíase a eses midíes de protección de garantía habitacional y atención sociosanitaria que tuvieron vixentes mientres l'estáu d'alarma y que, según señaló González, "son competencia de les comunidaes autónomes".

Según dixo, estes midíes tienen que ser "un factor que vaiga amestáu al cierre d'esos establecimientos en tanto en cuanto non se da una situación de riesgu y vulnerabilidá".

Esta asesora del Ministeriu indicó que na carta convidábase a les CCAA a siguir na sienda del trabayu que s'entamó mientres l'estáu d'alarma y que, al so xuiciu, foi "eficaz" p'atender a estes muyeres. "Y n'esa sienda siguirá trabayándose", dixo.

En relación a la rempuesta dada hasta'l momentu poles comunidaes autónomes, González afirmó que nun-y correspuende a ella valoralo, anque sí indicó que "toes" les CC.AA manifestaron la so "esmolición" pola vulneración de derechos humanos" y "situación de riesgu" que carecen estes muyeres.

GIMENO INCREMENTU DE LA DESIGUALDÁ

Pela so parte, la directora del Institutu de la Muyer aportunó na necesidá de "incidir más que nunca" nes polítiques d'igualdá yá que, al so xuiciu, nel actual contestu de crisis, hai "riesgu" de que se produzan "enormes retrocesos".

Alvirtió que la pandemia provocó un incrementu de la desigualdá ente muyeres y homes y va agrandala" entá más.

Nesti sentíu, alertó de que la crisis del COVID-19 va suponer la perda de "miles" d'empleos y se cuerre'l riesgu de que sían puestos de trabayu femeninos". Tamién considera qu'el teletrabayu puede suponer la perda de derechos llaborales pa les muyeres.

Per otra parte, Gimeno cree que la pandemia non solo amontó la desigualdá sinón que "visibilizó" delles desigualdaes estructurales" que yá esistíen.

Por casu, una de les coses que fixo la pandemia ye visibilizar que la división sexual del trabayu", que al so xuiciu ye "una de les bases de la sociedá patriarcal" na que se vive, "sigue dafechu vixente".

Asina señaló en que se vio que "tou" el trabayu de cuidaos recai sobro la muyer.

Amás, na so opinión, tamién l'andanciu punxo de relevancia la necesidá d'implementar na sociedá un sistema de cuidaos decente" y non sofitáu nel llabor non remunerao de les muyeres.