El PP dice que el Gobierno de Cantabria "no ha sido previsor ni dialogante" al suprimir las vacaciones escolares El portavoz parlamentario del PP, Iñigo Fernández, ha considerado que el Gobierno de Cantabria "no ha actuado con previsión" y le "ha faltado diálogo" con los sectores afectados a la hora de decidir la supresión de las vacaciones escolares, además de que "no ha habido coordinación entre las dos partes" del Ejecutivo regional (PRC-PSOE).