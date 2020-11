El sindicato docente ANPE Cantabria ha invitado a la consejera de Educación, Marina Lombó, a visitar los centros educativos "provista de un metro para ver si así es capaz de darse cuenta de la realidad que se empeña en negar a diario".

ANPE ha realizado esta invitación tras las "sorprendentes" declaraciones de Lombó este miércoles, "negando la evidencia" e invitando a las organizaciones sindicales a volver a los grupos de trabajo sobre las medidas de prevención de la Covid-19.

El sindicato también anima a la consejera regionalista a ponerse la misma mascarilla FFP2 que se da a los docentes de Infantil, "más de seis horas seguidas al día, toda una semana... y que nos diga el viernes en qué condiciones se encuentra dicha mascarilla"; así como a que visite cualquier aula, "con 27 alumnos que no pueden guardar las distancias mínimas, y con concentraciones de CO2 de 1.500 p.p.m., lo que acredita una nefasta ventilación y posible concentración de virus".

Asimismo le invitan a realizar alguna ruta de transporte en un autobús escolar "sin que los usuarios lleven mascarillas, sin que permanezcan en sus asientos,... sin control por parte de las empresas"; a que lleve en su trabajo las mismas mascarillas que se entregan a los docentes; y a que aplique en las reuniones a las que asiste las mismas medidas de seguridad que rigen en un aula.

En un comunicado, el sindicato dice suponer que la consejera habrá invitado igualmente a volver a los grupos de trabajo al Comité de Directores que también los ha abandonado. "Parece que, según la consejera, todo el mundo está equivocado menos ella", ha apostillado ANPE.

El sindicato ha tachado de "absolutamente falso" que, como la consejera indica, la única incidencia que se ha puesto sobre la mesa en los grupos es el escaso tiempo de que disponen los coordinadores Covid. "O no se entera, o no quiere enterarse", ha denunciado.

ANPE ha subrayado que "desde el primer momento" se ha puesto de manifiesto que en "muchos centros es imposible cumplir la distancia mínima de 1,5 metros", tema "especialmente grave" en los institutos de Secundaria. Además, muchos directores han mostrado su preocupación por la ventilación a medida que se acerca el invierno.

A estas cuestiones generales se suman las específicas que ha planteado cada centro y "lo cierto es que la Consejería solo ha dado soluciones claras y efectivas para menos de media docena de ellos".

Además, ANPE ha denunciado que los coordinadores COVID están "totalmente saturados" pero no solo por la cantidad de horas que tienen que invertir en gestionar las incidencias que se producen a diario, sino también porque tienen que dejar de cumplir con su principal labor, enseñar, y "por tener que asumir funciones sanitarias para las que no están formados".

"La propia consejera ha reconocido, sin facilitar datos oficiales, que hay un 8% de aulas que tienen más de 20 alumnos, es decir, que no se cumple la distancia mínima de seguridad, pero no ha movido un solo dedo por solucionarlo. En lo que llevamos de curso, apenas dos meses, ya se han confinado 270 aulas en toda Cantabria, afectando aproximadamente a unos 5.000 alumnos que han sufrido cuarentenas. Si a ella le parece que esto no es un problema, no sabemos qué más decir", ha señalado el sindicato.

ANPE ha vuelto a exigir que se invierta en educación, en salud y en seguridad y se contrate a docentes para rebajar las ratios a 15 alumnos por aula.

"Nadie puede entender que se limiten las reuniones a 6 personas, se cierren locales, se reduzcan aforos en todas las actividades socioeconómicas, se prohíba la movilidad entre municipios y comunidades autónomas, y sin embargo, las ratios de alumnos por aula se mantengan como si este fuera un curso normal. A ver si se ponen de acuerdo las consejerías de Educación y Sanidad para explicar esta incongruencia absoluta", ha concluido.