La duodécima edición de la Muestra Internacional de Artes Fantásticas de Santander (MAF), dirigida por Ana Lekube y financiada por la Fundación Santander Creativa (FSC), abre este viernes, día 20, su programación con las actuaciones del mago francés Jean Phillipe Atchoum, experto en crear figuras con globos, y el prestigioso clown catalán Carlo Mô.

Jean Phillipe presentará en el Paraninfo de La Magdalena, a las 17 horas, 'Latex King', un original juego escénico de este escultor de globos para todos los públicos. Su creatividad le convierte en uno de los creadores de referencia en el mundo de la globoflexia y la magia cómica. Es además profesor en la Escuela de Circo de Burdeos y en la prestigiosa Escuela Mágica de Ana Tamariz.

Desde finales de los años 90, ha ganado diversas competiciones internacionales como el Campeonato Nacional de Magia de Francia y ha recibido reconocimientos como el Premio Balloon World Championship.

Por su parte, Carlo Mô presentará en el auditorio del Centro Botín el espectáculo 'eMe' de teatro gestual, para público joven y adulto. Este artista se caracteriza por entender el trabajo de clown como un pequeño viaje desde la inocencia a la locura.

Mô cuenta con 20 años de experiencia en el escenario, tiempo en el que ha fundado dos compañías. Paralelamente ha desarrollado una prolífica carrera individual y desde 2011 combina la creación artística con la docencia en la escuela Factoría DiMô, desde la que forma a las nuevas generaciones de payasos.

El sábado 21 volverán a actuar Jean Philippe y Carlo Mô. Además se sumarán nuevas propuestas, como 'Circo de madera', de la compañía checa Karromato, a las 12 horas, un desfile de personajes de circo inspirado en los números de variedades que, en el siglo XIX, servían para entretener al público en los intermedios de las representaciones teatrales de marionetas.

Al finalizar tendrá lugar 'A metro y medio', el encuentro entre artistas y público para conocer más de cerca el proceso creativo de la obra y adentrarse en el fantástico mundo de las marionetas.

A las 13 horas será el turno para el actor, director, creador y reconocido mimo catalán Leandre Ribera, que presentará su última propuesta en el anfiteatro del Centro Botín, creada durante el confinamiento. Se trata de 'Fly me to the moon'.

La jornada se completará con 'Italino Grand Hotel', de la compañía La Tal que ha ido transformando la figura clásica del payaso circense hasta la creación de un universo propio.

El domingo 22 regresarán a la ciudad los salmantinos de La Chana Teatro con su nueva obra 'Blancanieves', que podrá verse en el Palacio de Festivales en dos pases, a las 12 y las 17 horas. Después de la segunda función se celebrará un encuentro con los artistas.

Para público familiar, esta es una versión muy libre y original del clásico cuento, aderezado con el humor y los ingeniosos textos de Jaime Santos que vuelve, tras 'La Osadía', al teatro de objetos sobre el humilde escenario de una mesa.

A última hora de la tarde, el Palacio acogerá también uno de los espectáculos más especiales, 'Eh man hé', de Zero en Conducta en el que se fusiona la danza contemporánea con la manipulación de una marioneta de tamaño natural.

Zero en Conducta estuvo en la pasada edición con 'La poubelle plus belle', y en esta edición trae su propuesta más elaborada y especial.

El domingo llegará al auditorio del Centro Botín la obra para adultos 'Complejo de Edipo, de Quico Cadaval, maestro de la narración oral.

También habrá un espectáculo de calle en el Parque de Jado de la compañía 'El Retrete de Dorian Gray', un espectáculo que combina títeres, poesía recitada, música y mucho humor.

VENTA DE ENTRADAS

Este año es necesario adquirir entrada para todos los espectáculos, tanto los de calle, que son gratuitos, como los de sala. Todas las localidades se pueden adquirir a través de la web del MAF (mafsantander.com).

Como es habitual, se instalará una taquilla física en el Mercado del Este, abierta hasta este jueves. Los espectáculos de pago son 'Blancanieves' e 'Italino Grand Hotel', cuya entrada tiene un precio de 9 euros, 'Complejo de Edipo' y 'eMe', de 12 euros, y 'Eh man hé', de 10 euros.

El resto de propuestas son gratuitas, pero es imprescindible adquirir entrada previamente. Cada persona podrá adquirir un máximo de 3 entradas gratuitas por espectáculo, ha informado la FSC en nota de prensa.