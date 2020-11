La Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín ha acogido en su VI edición 745 cortometrajes (80 más que en 2019 y 118 más que en 2018), de los que se han seleccionado 14, que se proyectarán este viernes y sábado, 27 y 28 de noviembre, a las 19.30 horas en el auditorio.

La cita, habitual a finales de agosto, se retrasó por la pandemia del coronavirus, recuerda la entidad cultural, que destaca que entre las proyecciones figuran los dos cortos elegidos como ganadores por el jurado.

Además, por tercer año consecutivo el certamen cuenta con la colaboración de la empresa Bridgestone, que entregará el segundo galardón.

La creatividad, ya sea por la ejecución y formato de los trabajos o bien mediante los personajes y las situaciones planteadas en la trama, es el denominador común de todos los presentados.

Un comité de selección, formado por profesionales del medio cinematográfico y miembros del equipo organizador, se ha encargado de cribar todas las cintas recibidas hasta llegar a los 14 títulos que se exhibirán este fin de semana.

Entre los seleccionados hay cortos de todos los géneros, destacando dos trabajos centrados en la pandemia, dos de animación y uno en formato más experimental.

También se encuentran intérpretes reconocibles para el gran público, como Álvaro Carmona, Luisa Gavasa y Manolo Solo, que participan en algunas de las cintas.

La selección de los ganadores del primer y segundo premio la realiza un jurado compuesto, en esta edición, por el director creativo Carlos Luna; la directora y productora Marta Solano, fundadora de Burbuja Films y presidenta de La Pacca, y Manuel Valentín-Fernández, miembro joven del jurado, presentador del programa Movie Show y colaborador en ¡A mediodía, alegría!, de Arco FM.

PROYECCIONES

En la jornada inaugural de la Muestra el público podrá disfrutar de ocho cortometrajes: "El tratamiento", de Álvaro Carmona; "A la cara", de Javier Marco; "Aamamá", de Miguel Alcalde; "Mi kipá", de Ilan Rosenfeld; "There Will be Monsters", de Carlota Pereda; "Mentres iso pasa", de Nacho Ozores; "Homeless Home", de Alberto Vázquez, y "Una vida asegurada", de Jesús Martínez Nota.

Al día siguiente, el sábado 28 de noviembre, se proyectarán otros seis trabajos entre los cuales se cuentan los dos ganadores, que se darán a conocer en la entrega de premios que habrá posteriormente.

"Roberto", de Carmen Córdoba; "No podrás volver nunca", de Mónica Mateo; "What if?", de Enrique García; "La nueva normalidad", de Manolo Vázquez; "Sachiko", de Miguel Esteve, y "Guarda", de Pablo Arreba serán los trabajos proyectados, tras lo cual tendrá lugar un coloquio con los directores de los dos cortometrajes ganadores.

Asistir a esta actividad tiene un precio por entrada de 3 euros para público general y 1,5 euros para los Amigos del Centro Botín, siendo totalmente gratuito para los Amigos Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años previa retirada de entrada en los canales habituales.