La iluminación será "el gran evento" de la Navidad

La Cabalgata de Reyes de Santander será este año diferente y recorrerá 50 kilómetros con el fin de llegar a casi todas las calles y barrios de la ciudad. El evento, que durará varias horas de la tarde del 5 de enero, estará geolocalizado, de manera que se podrá saber por dónde va a la comitiva a través de una web que se creará al efecto, aunque también, más adelante, se repartirá un plano con el recorrido.

El objetivo es que los niños vean a los Reyes Magos preferentemente desde sus ventanas, y al extender el recorrido de los 1,8 kilómetros habituales entre Gamazo y el Ayuntamiento a los 50 de esta ocasión se pretende evitar aglomeraciones de gente.

La Cabalgata de este año solo consistirá en las carrozas de los tres Reyes Magos con un paje, escoltados por una veintena de efectivos de la Policía Local y acompañados por un coche de Bomberos y otro de Protección Civil.

Son datos que ha avanzado hoy en rueda de prensa la concejala de Dinamización Social de Santander, Lorena Gutiérrez, quien ha insistido en que la celebración de este evento, como del resto de los diseñados para Navidad, dependerán de la autorización de Salud Pública.

La edil explicado que Santander no va a tener "la Cabalgata que conocemos", de una media de 15 carrozas, 20 pasacalles y 1.200 personas a pie. "Eso no podemos vivirlo este año", ha advertido, si bien ha señalado que, en su lugar, los Reyes Magos recorrerán "50.000 metros por el centro y todos los barrios a los que podemos llegar", sin realizar paradas porque se primará la seguridad y evitar aglomeraciones.

De este modo, podrán disfrutar de la Cabalgata desde sus ventanas y balcones "un alto porcentaje de niños". La concejala ha apuntado que en Santander hay unos 10.000 pequeños de dos a 10 años de edad y "nos encantaría llegar a todos los rincones pero no se va a poder".

La Cabalgata estará geolocalizada por GPS y se podrá ver su situación en una web en tiempo real. El recorrido y el horario se darán a conocer próximamente. Y para quienes prefieran quedarse en sus casas, los Reyes Magos emitirán un mensaje por televisión.

"El Ayuntamiento tiene el deber de cuidar y proteger a todos los santanderinos y la responsabilidad de apoyar al comercio y la hostelería, y debe mantener la ilusión especialmente entre los más pequeños y mayores", ha destacado la concejala, que ha destacado la "lección de comportamiento" que han dado los niños este año.

"Nosotros estamos trabajando sin descanso, diferentes concejalías pero asumiremos todo lo que nos diga Salud Pública y si cualquier proyecto no cumple, no dudaremos en cancelar el evento. Pero seguiremos trabajando con fuerza e ilusión porque no nos van a robar la Navidad a los santanderinos", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que el Ayuntamiento ha contactad telefónicamente con el departamento de Paloma Navas para adelantarle la Cabalgata y "ellos nos han dicho que no presentemos medidas" ni protocolo aún porque el Gobierno de Cantabria y el nacional establecerán criterios para la celebración de los eventos navideños, incluida la Cabalgata.

ILUMINACIÓN

En el avance de la Navidad que ha presentado hoy Gutiérrez en rueda de prensa, acompaña por Manuel Toxo, de la Asociación de la Cabalgata de Reyes, destaca la iluminación, que será "el gran evento de la Navidad" y se inaugurará el 4 de diciembre.

Habrá 286 arcos de entre 5 y 12 metros, 164 motivos en farolas y bolas decorando árboles, 228 árboles naturales iluminados, 30.000 metros de guirnalda led, diez figuras 3D, un oso de más de cuatro metros, etcétera.

También se iluminará la fachada del Ayuntamiento con un espectáculo de imagen y sonido cada hora de 18.00 a 21.00 horas.

Las calles comerciales tendrán luces navideñas, este año a cargo del Ayuntamiento pues la crisis ha afectado a los patrocinadores, incluyendo comercio y hostelería, y también los barrios, algunos por primera vez, mientras que en otros se reforzará.

Para hacer frente a estos gastos extraordinarios, la Junta de Gobierno local aprobará el próximo lunes una partida de 179.976 euros, que se corresponden con partidas de actividades de difentes concejalías que no hay podido ejecutarse por el COVID.

PROGRAMACIÓN

En relación con la programación, habrá un autocine con títulos familiares los fines de semana a partir de mediados de diciembre; y se han programado más de 35 espectáculos itinerantes que recorrerán los barrios y el centro, que no serán estáticos para evitar aglomeraciones. Además, habrá "sorpresas" que la gente encontrará al pasear por la ciudad.

Se instalará el Belén del Mercado del Este, y el Belén municipal, que se inaugurará el 4 de diciembre, se trasladará a la Plaza de Pombo. Si Salud Pública lo autoriza, también estarán los Emisarios Reales del 26 de diciembre al 4 de enero.

Se instalará el mercado navideño, cinco pequeñas atracciones con protocolo Covid, y el tobogán gigante, si bien será necesaria la cita previa. Además, se han organizado actividades y concursos online.

El programa está sujeto a cambios por lo que no se ofrecerá ni el papel ni digital, si bien se podrá consultar en una web que habilitará el Ayuntamiento.

No se han programado actividades de interior para primar la seguridad y este año no habrá conciertos, ni pista de hielo, ni fiesta de encendido navideño, ni maratón de villancicos, ni fiestas infantiles de fin de semana, ni Navipark, ni espectáculos en la plaza del Ayuntamiento.