Colegios de Médicos y Farmacéuticos advierten que los test de anticuerpos no prueban la infección activa Los presidentes de los colegios de Médicos, Javier Hernández de Sande, y de Farmacéuticos (COF), Rita de la Plaza, han advertido a los cántabros que los test de anticuerpos de autodiagnóstico "no son una prueba diagnóstica de infección activa, y su resultado, que detecta las defensas frente al Covid-19 (anticuerpos), no descarta la existencia de la infección".