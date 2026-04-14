La escuelina "La Cerezal", en Salinas, será una realidad este próximo curso

"La Cerezal", la Escuela de Educación Infantil (EEI) para alumnado de 0 a 3 años, de Salinas, abre sus puertas este próximo curso. Así lo confirmaron ayer desde el gobierno local.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el martes, 21 de abril, al miércoles, 6 de mayo, en el Colegio Público Manuel Álvarez Iglesias de la localidad castrillonense, que es donde se emplazará la nueva escuelina.

La lista provisional de admitidos se publicará el 2 de junio. Asimismo, la lista de admitidos y la lista de espera definitivas se publicarán el 13 de junio. La formalización de la matrícula se realizará en la escuela en el momento en que se produzca la apertura de la misma.

El Ayuntamiento de Castrillón recuerda a las familias interesadas que ya están disponibles las instrucciones del procedimiento de admisión del alumnado en las Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) para el curso 2026-27. Para ello, se recomienda a las familias consultar detenidamente el documento, donde se detalla toda la información necesaria para participar en el proceso. El plazo de presentación de solicitudes va desde este martes, 14 de abril ay hasta el próximo 24 de abril.

La de "La Cerezal" forma parte de la nueva red pública de escuelas de 0 a 3 años en Asturias.Recientemente,e el gobierno castrillonense se mostró crítico con la decisión por parte del Gobierno de Asturias, de no asumir el traspaso de las dos escuelinas que ya tenía el concejo, las de El Texu y El Carballo. El ente regional se había comprometido a hacerlo el 1 de abril, algo que ahora tendrá que esperar hasta, al menos, el 1 de junio.

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El Consistorio castrillonense solicitó, además, nueva información sobre la escuela de La Cerezal porque "lo último" que habían recibido "fue que la finalización de las obras era inminente. Es necesario informar a las familias para organizar sus necesidades de conciliación", plantearon desde el PP de Castrillón, al tiempo que exigieron que reconsiderara la decisión de que sea el propio Ayuntamiento el que abone la diferencia salarial de las trabajadoras respecto al convenio regional. "Se ha calculado que la diferencia asciende a 201.621,49 euros. Dicho importe, que formará parte del compromiso económico inherente al Convenio de Colaboración que entre ambas administraciones, deberá seguir abonando el Ayuntamiento, como otros en la misma situación", lamentaron desde el gobierno local.