El aventurero Manuel Menéndez Valdés, un aviador de éxito encarcelado en Guayana, al que siempre recuerdan en La Casona de Santiago del Monte

El entusiasmo por el vuelo y una férrea voluntad de readaptación marcaron la vida de Manuel Menéndez Valdés, el aventurero que nació en Castrillón 1885, vivió y trabajó en Gijón y falleció en Jaén en 1934, cuya vida fue tan corta como intensa, hasta el punto que se le ha dado en denominar el “Papillón asturiano” por su paralelismo con la obra de Henri Charriere.

Formado como ingeniero industrial y apasionado de la aviación, resultó elegido entre sus colegas para ir a Francia y aprender allí las técnicas de construcción de aeroplanos. En aquel viaje, en el que trabó amistad con Rolland Garros, llegó a obtener el título de piloto y se convirtió el segundo aviador asturiano en 1912, en el número siete de los civiles españoles y el quince de los totales. Su biografía la han recuperado recientemente en el volumen “Alas y cadenas” que firman Luis Arias González y Luis Rojo Medina.

Su vínculo con la aviación le viene desde la cuna, pues vino al mundo en el barrio de Ventaniella, en la parroquia de Santiago del Monte, donde hoy se asienta el Aeropuerto de Asturias. El Castrillón donde nació Manuel ‘el aviador’ contaba con 6.612 habitantes, de los que medio millar de ellos pertenecían a Santiago del Monte. De las 90 casas que componían el caserío donde vino al mundo, la suya era, sin duda, la más destacada. Conocido con el sobrenombre de La Casona, todavía hoy sigue en pie un inmueble de construcción noble, con planta cuadrangular de dos pisos, galería acristalada típicamente indiana y una dependencia aneja en la que se instaló una tienda que regentaba el padre de Manuel Menéndez.

Academia en Avilés y universidad en Madrid

En el hogar castrillonense en el que se crio Manuel junto a sus seis hermanos y una prima soltera que ejercía de hermano mayor gozaban de una buena situación económica. En aquel momento, en Santiago del Monte solo había una escuela de las llamadas “incompletas”, muy modesta, e inadecuada para las aspiraciones educativas de la familia Menéndez Valdés. Tampoco satisfacía el resto de la oferta educativa del concejo a la familia, que optó por enviar a quien luego se convertiría en un pionero de la aviación al Colegio Academia de la Merced, en Avilés. En ese Avilés cambiante e industrializado fue donde Manuel forjó su carácter y donde también hizo sus primeras amistades y contactos con personas que resultarían decisivas en posteriores episodios de su vida. Después cursó junto a uno de sus hermanos el preparatorio de Ciencias para entrar en la Universidad de Oviedo, formándose finalmente como ingeniero industrial en la Escuela Central de Madrid.

Hacer frente a los gastos cuantiosos que suponían aquellos estudios no estaba al alcance de cualquiera, pues se precisaba una posición económica desahogada. Y fue así como logró afianzarse en la capital. Finalizada su etapa universitaria, vino al mundo su hija Marina, una joven de origen humilde hija de su novia Soledad, que se ganaba la vida cosiendo. La diferencia de clase entre uno y otro y la moral sexual dominante de la época que tendía a culpabilizar solo a las mujeres de los embarazos no deseados llevó a cierto distanciamiento de la pareja que coincidiría con la etapa posterior de Manuel en Francia.

Dos hijas de una acaudalada familia guatemalteca, en apuros en Salinas

Un episodio posterior, de vuelta a casa, en la playa de Salinas, que ya entonces era cuna de notables veraneantes, llevó al castrillonense a salvar a dos hermanas de origen guatemalteco de morir ahogadas en medio de una fuerte resaca. Eran hijas de un acaudalado ingeniero sudamericano y esa influyente red de relaciones interpersonales les permitió movilizarse a su favor cuando fue condenado a muerte siendo ya adulto.

La vocación de Manuel Menéndez hacia la aviación tiene mucho que ver también con las circunstancias ambientales que le tocó vivir. Su primer accidente le llegó en mitad de unas pruebas de pilotaje, pero salió ileso. La segunda vez tuvo que regresar a Asturias, donde pasó dos meses de convalecencia, pero su espíritu valeroso le llevó a volver a intentarlo, narran los autores de “Alas y cadenas” y logró entrar en la Escuela Nacional de Aviación de vuelta a España, que acabaría por dirigir. Pero al cerrarse esa escuela regresó a Francia. “Su ilusión por probarse a sí mismo y hacerse un nombre como aviador no se apagó nunca”, coinciden Rojo y Arias.

En una visita del ministro de fomento con pioneros de la aviación en 1914 / "Alas y Cadenas"

Exhibiciones en San Agustín y el discípulo hijo del marqués de Villaviciosa

Exhibiciones posteriores cuando comenzó a desarrollarse en el mundo de la aviación le trajeron de vuelta a Asturias y llegó a protagonizar una exhibición contratada por la Sociedad de Fomento de Avilés para las fiestas de San Agustín en 1914. Pero el estallido de la Gran Guerra supuso un escollo importante para su carrera y se vio obligado a regresar a Francia, donde sus vuelos le situaron en un término medio de popularidad, al nivel de otros pilotos de la época como Alfaro, Pombo, Loygorri o el infante Alfonso de Orleans. Asturias tenía entonces 700.000 habitantes y los vuelos con motor habían cogido impulso, tanto que las exhibiciones se generalizaron en fiestas locales no solo de Avilés, también en Gijón, y en Pravia o en Luarca y Arriondas. Su patria chica era caldo de cultivo para su profesión. En el verano de 1914, el militar Pedro Cubilla voló en un monoplano desde Llaranes a Avilés. Y Pedro Pidal Gilhou, que no era asturiano de nacimiento pero sí de adopción, como hijo del marqués de Villaviciosa, obtuvo el título de piloto con 22 años y fue alumno de Manuel Menéndez Valdés.

Pero la decisión de trabajar en Francia llevó al castrillonense a la mayor de sus desgracias: fue apresado y condenado por espía , pasó por un consejo de guerra y su familia llegó a solicitar la colaboración de las personalidades más destacadas de España para solicitar su indulto. El diputado reformista José Manuel Pedregal llegó a movilizar a personas cercanas al Rey, entre ellos, un facultativo de la Real Compañía Asturiana de Minas que había sido alcalde de Castrillón. Pese a todo, acabó conducido junto a otros penados desde el puerto de La Rochelle a Guayana, donde la propia travesía ya adelantó el infierno posterior del castrillonense. De esa etapa dejó constancia en el diario que también se reproduce en “Alas y Cadenas” y que lleva por título “Siete meses condenado a muerte”.

La etapa andaluza y nueva familia

Su posterior evasión y vuelta a casa dejaron tocada de gravedad la economía familiar hasta el punto que sus hermanos restringieron negocios e inversiones y se deshicieron de buena parte de las propiedades agrarias en Santiago del Monte. A ello se sumó la necesidad imperiosa de lograr sustento para su familia. En 1915 nacería el primero de los hijos con su segunda mujer, Isabel Arias. La condición de fugado de la justicia le dejó en un incómodo limbo legal y la pérdida posterior de su esposa, fallecida durante el puerperio del tercer hijo en común le llevó a optar por una plaza en el Ayuntamiento de Gijón, que no logró, y recurrió por considerar que había habido predisposición hacia el ganador por motivos ideológicos.

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La aparición de Campsa, proyecto que vino de la mano del ministro ‘primorriverista’ José Calvo Sotelo, permitió a Manuel Menéndez lograr la ansiada estabilidad y también su mudanza a Jaén, donde se instalaría con la que fue su última mujer, Luz García Vidal y sus tres hijos, quedando en Gijón los tres niños del anterior matrimonio. Quien burló la muerte en varias ocasiones acabó falleciendo en casa, de un infarto, en un momento de aparente tranquilidad vital justo cuando se abría ante él un futuro relativamente prometedor. En casa, en La Casona de Santiago del Monte, siempre tuvieron colgado en un lugar preferente su retrato de aviador.