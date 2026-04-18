El patinaje artístico vuelve a llenar el polideportivo de Piedras Blancas

El polideportivo municipal de Piedras Blancas volvió a llenarse este sábado de música, ruedas y nervios con el regreso del V Trofeo Castrillón de patinaje artístico, que no se celebraba desde 2019 por la pandemia. La cita reunió a unas 70 patinadoras de Asturias y Cantabria, en una jornada que también incluyó una exhibición del Club Patín Virgen de La Luz de Avilés.

“Estamos nerviosísimos, las niñas están como locas”, resumió Ana Belén Menéndez, entrenadora del Club Patín Castrillón, quien destacó la ilusión por recuperar una competición propia tras años sin poder organizarla. “Siempre salimos fuera y decían, ¿cuándo hacemos uno nuestro? Al fin hemos podido celebrarlo de nuevo”, señaló.

El club anfitrión cuenta actualmente con 54 deportistas y 21 en competición, en edades que van desde los 6 hasta los 24 años y diferentes niveles de formación. “Nosotros potenciamos más el gusto por el deporte que los resultados”, explica la entrenadora, aunque avanzó buenos resultados de las suyas al mediodía: “De momento llevo tres podios y preveo otro seguro por la tarde”.

Entre las participantes estaba Sara Coello, de 15 años y vecina de Salinas, una de las juveniles del club hacia la que su entrenadora no escatimó en elogios y la definió como uno de los grandes talentos de la entidad. Sobre el certamen, Coello declaró que "es un trofeo que hemos echado mucho de menos y donde al final todas las del club podemos competir”.

La joven, además, compagina el patinaje con otras disciplinas como ballet, tenis o esquí. “Hago cinco deportes", apuntó la patinadora, que valoró especialmente el ambiente de equipo: “Son deportes individuales, pero siempre estás arropado”.

El regreso del trofeo ha permitido reunir de nuevo a deportistas, familias y público en el polideportivo de Piedras Blancas, en una jornada marcada por el reencuentro deportivo tras seis años sin celebrarse.

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Las ganadoras de cada categoría fueron: Laura Calvo Muela (Torrelavega) en cadete B; Vasylisa Vaselashko (Castrillón) en benjamín B; Marina Rodríguez Muñoz (Centro Asturiano de Oviedo) en infantil B; Jimena Llorente Fernández (Atenea Gijón) en precompetición infantil; Teresa Mayoral Fernández (Virgen de La Luz) en juvenil B; Sofía Fernández Solís (Mierense) en precompetición alevín; y Laura Bonilla Navas (Castrillón) en precompetición sénior.