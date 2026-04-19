El castillo de Gauzón, la joya de Castrillón que permitió reescribir la historia del Reino de Asturias

"El castillo de Gauzón era el principal castillo del Reino de Asturias". Lo dice sin ambages el arqueólogo Alejandro García Álvarez-Busto. Fue, junto a Iván Muñiz, el director de las campañas de excavaciones en el peñón de raíces donde en el siglo X se forjó la Cruz de la Victoria. Ahora, tras un lustro sin escarbar en los vestigios de la fortaleza originaria de finales del siglo VI, García Álvarez-Muñiz no renuncia a seguir profundizando en el pasado de la alcazaba castrillonense, pero reconoce que la prioridad ahora debería ser su "acondicionamiento para que pueda ser visitable durante todo el año".

Que no haya habido excavaciones sobre el terreno, adelanta García Álvarez-Busto, no quiere decir que no se haya hecho trabajo arqueológico en estos años. Todo lo contrario. La labor sigue siendo incesante. Un ejemplo y uno de los últimos descubrimientos: en la iglesia de San Salvador, en el peñón, se encontraron calizas de Espejón, procedentes de una zona entre Soria y Burgos, "un material marmóreo que se usaba como ornamentación, ya que se pulía y brillaba, y que se intuía que había sido utilizado en edificios de la monarquía asturiana, cosa que ahora, tras el análisis, hemos podido verificar y certificar por primera vez. Aquí, por ejemplo, se empleó en la iglesia del castillo, la de San Salvador, que es de la época de Alfonso III", relata García Álvarez-Busto.

Una receración histórica en el castillo de Gauzón / MARIA FUENTES

"Estamos haciendo pequeños y medianos estudios en los que poco a poco vamos configurando la historia del castillo en su cotidianeidad: cómo se vivía en el castillo o cómo se trabajaba", explica el científico, de un modus vivendi que era muy similar al de la zona noroccidental de la península, "con una sociedad con una sociedad campesina, basada en la agricultura y la ganadería, dominada por unos aristócratas muy militarizados, que residen en fortificaciones y utilizan la fuerza para dominar a esas poblaciones campesinas y extraer parte de su producción, que es lo que genera su riqueza".

Si bien, el gran hito, tal y como señala García Álvarez-Busto, es que las excavaciones en el castillo de Gauzón ayudaron a "reescribir" la historia del Reino de Asturias. "Se pensaba, o se tenía la idea, de que las fortificaciones y los castillos en el Reino de Asturias eran muy tardíos, es decir, de la época de Alfonso III [siglo IX]. Y las excavaciones arqueológicas permitieron constatar que había fortificaciones anteriores, incluso desde las primeras etapas del Reino de Asturias, desde principios del siglo VII", expresa, de un hallazgo que también reflejaba la existencia de una aristocracia: "Si hay fortificaciones es porque hay una estructura social más compleja y jerarquizada".

Vista aérea del peñón / .

Asimismo, García Álvarez-Busto señala que el Gauzón era el principal castillo del Reino de Asturias. "Se están encontrando y excavando castillo en Cantabria y en Galicia, pero nunca alcanzan la complejidad de este", resalta, de una fortaleza en la que había "un montón de funciones y de espacios diferenciados": "Desde el recinto militar a espacios de trabajo, personales, la zona palatina donde residía esta aristocracia, una iglesia con su cementerio... Y después, a los pies, el poblado, dependiente de la fortificación", detalla.

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Una visita guiada a las excavaciones / RICARDO SOLIS

Tras todos estos hallazgos, García Álvarez-Busto apuesta ahora por su divulgación. Por ello, pide un acondicionamiento integral para que el yacimiento pueda ser visitado de manera continuada durante buena parte del año, ya que ahora solo es visitable durante la temporada estival. La previsión es que las visitas se retomen en junio. "Esas labores iban a conllevar algunas excavaciones, pero en zonas muy concretas", apunta el arqueólogo, que cree que Castrillón debe aprovechar el castillo "como un bien patrimonial". Y entiende, además, que esta actuación, de gran calado, debería contar con una fuerte implicación de la administración autonómica. "Habría que poner en valor el yacimiento, hacer unos accesos, instalar paneles informativos, se podría aprovechar tecnología como la realidad aumentada o la realidad virtual... hay muchas opciones y debería hacerse un proyecto ambicioso", destaca el hombre que descubrió que el castillo de Gauzón es el más importante de la historia del Reino de Asturias.