Castrillón, el concejo industrial que contiene la sangría demográfica de Asturias gracias al último acelerón en política de vivienda

Castrillón cuenta actualmente con 22.041 habitantes, pero lejos de crecer, registra una tasa de variación negativa del -0,59 %, confirmando una tendencia de estancamiento y ligero retroceso poblacional. El rasgo más significativo es el acusado envejecimiento demográfico. La edad media se sitúa en 49,87 años y el índice de envejecimiento alcanza el 262,48 %, lo que implica que hay más del doble de personas mayores de 65 años que menores de 15. Además, el índice de vejez (29,60 %) y el bajo peso de la población infantil (10,37 %) refuerzan la imagen de una pirámide poblacional claramente invertida, según datos correspondientes a 2025 recogidos por la Sadei (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales).

En este contexto, el sociólogo Arsenio Valbuena apunta a factores estructurales que van más allá de la mera evolución demográfica. “El coste total de vivir en una localización consiste en el precio de la vivienda, pero también en la disponibilidad de viviendas de alquiler y los costes adicionales, como son el transporte y el coste de oportunidad de unos servicios de menor calidad y también la oportunidad de cambiar de empleo sin tener que moverte de tu residencia”.

Desde esta perspectiva, añade, se entiende el proceso global de concentración urbana: “En Asturias cuanto más rural es el concejo más posibilidades tiene de perder población, y eso le pasa a Castrillón igual que a otros municipios de la comarca avilesina”. A este respecto, el Ayuntamiento de Castrillón ha metido una marcha más en política de vivienda, para tratar de aumentar la oferta en el concejo y conseguir que más familias se queden a vivir.

De los 8.000 vecinos en 1959 a los 22.000 de hoy

En el plano económico, el municipio mantiene una estructura marcada por el crecimiento del sector servicios, que ha ido absorbiendo empleo tras el declive industrial. Aun así, la industria sigue teniendo un peso relevante, superior a la media nacional, lo que aporta cierta estabilidad a traves del gigante Asturiana de Zinc. Sin embargo, este equilibrio no parece suficiente para revertir la tendencia demográfica. La combinación de pérdida de población, envejecimiento y dificultades de acceso a la vivienda plantea importantes retos de futuro en un concejo que en el último siglo experimento un fuerte crecimiento demográfico debido, principalmente, a la necesidad de mano de obra para la gran industria.

Un niño jugando en el arenal entre Salinas y San Juan al atardecer. / LNE

Castrillón sumaba 8.000 vecinos en 1959 y pasó a 16.000 en 1975 para superar la barrera de los 20.000 a principios de los ochenta del pasado siglo. Desde entonces se ha mantenido, con ligeras oscilaciones, en torno a los 22.000, según datos del Sadei.

En el último año, Castrillón se situó como el primer concejo asturiano con mayor renta media por habitante, hasta alcanzar 33.887 euros. Esto significa que Castrillón ha adelantado a Llanera, que el año anterior fue el líder y que esta vez desciende al tercer escalón con una renta media de 32.227 euros. El concejo ha experimentado un notable aumento en su renta bruta media en los últimos años, pasando de poco más de 30.000 euros en 2022 a cifras superiores a 33.000 euros en 2025.

Sus principales núcleos de población -Salinas, Piedras Blancas y Raíces Nuevo- crecieron gracias al impulso de esa industria, como recoge un anejo del Plan General. Salinas nació como lugar de veraneo y se mantiene como tal: las playas de Castrillón acogieron hasta el 31 del pasado agosto a unas 450.000 personas, según un informe de actividad del Plan Sapla. Raíces se convirtió en una extensión natural de Avilés por su cercanía a la villa y Piedras Blancas fue el lugar de “asentamiento masivo de jóvenes familias siderúrgicas y empleados de otras importantes industrias de la comarca, como Cristalería o Asturiana de Zinc”.

Actualmente la gran fuente de empleo para Castrillón es el sector terciario. La superficie dedicada actualmente cultivos es mínima y en cuando a la cabaña ganadera, el predominio del vacuno es abrumador respecto al resto. Con todo la radiografía del municipio llama al optimismo: el concejo recibe numerosa población estacional tanto de turistas como de trabajadores que residen en la comarca o concejos próximos por motivos laborales.