Castrillón, la síntesis de Asturias en un solo concejo

Los contrafuertes son elementos arquitectónicos que se colocan en los paramentos de un muro para aumentar la estabilidad de un edificio y permitir que gane altura. El triángulo que conforman las tres principales ciudades y en el que vive más de la mitad de los asturianos no se entendería hoy sin el sustento que le proporcionan los municipios aledaños. De alguna manera, Castrillón, en la órbita del corazón industrial, actúa como contrafuerte de la conurbación central asturiana y se ha convertido en uno de sus apoyos estructurales. Un concejo en expansión decisivo para mantener a buen nivel de revoluciones el motor de la región, para sujetar por su flanco oeste la aglomeración metropolitana y para impulsar la región a cotas más elevadas.

Los asuntos asturianos, sin mengua de ahondar en cualquier otro de importancia desde una visión global, son la razón de ser de este periódico. La publicación de una nueva edición digital resulta particularmente significativa en este ambicioso camino del periodismo hiperlocal porque compartir lo singular nos hace mejores y enriquece la identidad regional. LA NUEVA ESPAÑA de Castrillón amplifica en la web la cobertura informativa que este periódico viene dando desde hace 35 años al concejo en la edición de papel de Avilés y Comarca. Nace este proyecto con el mismo objetivo de siempre de ofrecer un producto de calidad, sin renunciar a nada ni limitarse de antemano. Una edición que sea completa informativamente y que resulte permanentemente moderna, poniendo al alcance de los castrillonenses el mundo y su mundo, las cuestiones lejanas que les preocupan y las de interés más cercano.

Al descender a la región desde el cielo, lo primero que se divisa es Castrillón. Si Pajares brinda la llave para acceder a la Meseta, el aeropuerto de Santiago del Monte es la puerta aérea de Asturias. Al asturiano se le reconoce como extrovertido y, por tanto, con gran disposición para la acogida. Como primeros habitantes del Principado que reciben a quienes vienen de fuera, o los despiden con un "hasta pronto", los castrillonenses hacen gala de ese espíritu de hospitalidad e integración y representan eficazmente la capacidad de la comunidad para abrirse y ampliar horizontes.

Llegar al Principado por Castrillón permite descubrir Asturias en un solo concejo porque este municipio encarna su síntesis perfecta. Despliega potencia industrial, con la planta fundidora de cinc de San Juan de Nieva, y pasado minero, con la primera mina submarina de España en Arnao. Tiene una economía competitiva a nivel mundial basada en las exportaciones y a la vez un fuerte auge de los servicios. La arraigada vocación oceánica y navegante pese a carecer de puerto se convierte en emblema con su peculiar Museo de las Anclas, un canto a la libertad y el descubrimiento. Y es territorio de historia épica, por las ruinas del castillo de Gauzón, donde se forjó la Cruz de la Victoria, y paraíso, con sus siete playas en una franja marítima relativamente pequeña.

Mirando al pasado, la fortaleza de Raíces en la que nació el símbolo de Asturias, que hoy se custodia en la Cámara Santa de Oviedo, da para desarrollar una apasionante narración, todavía por escribir y complementaria a la de Covadonga, sobre los orígenes del Principado y la monarquía asturiana. Pensado en clave actual, el playón de Bayas –el más extenso de Tinamayor al Eo–, las dunas del Espartal –sorprendentes y únicas–, la Deva –la mayor isla a la que se asoma la región–, los veraneos de Salinas –un lujo al alcance de la mano–, las sendas costeras, la gastronomía con estrella y el surf multiplican los ingredientes naturales para construir también un relato turístico atractivo. En pocos lugares se dan todos unidos. Por algo las codiciadas banderas azules europeas, distintivo de excelencia, abundan aquí más que en ninguna otra parte.

El último año marca un punto de inflexión. Por primera vez el concejo figura a la cabeza en la clasificación de renta per cápita y está entre los pocos que ganan población, mucha de perfil joven. Difundir un ejemplo tan estimulante para el progreso colectivo y contribuir al arraigo del clima positivo que Asturias necesita para crecer merece la pena. La edición digital que este domingo lanza sus primeras páginas, la decimocuarta del periódico, refuerza nuestro compromiso inequívoco con lo próximo y con los lectores allá donde se encuentren. Con libertad, pluralidad e independencia. Sin excluir a nadie, ni renunciar al sentido crítico. Para aumentar la identificación de todos los vecinos con su tierra e impulsar su autoestima desde el apoyo a lo más valioso, su riqueza social y cultural. LA NUEVA ESPAÑA es por extensión el periódico de Asturias gracias a la fidelidad de los asturianos. Desde hoy, acercando con lupa la mirada, también lo será en concreto de Castrillón. Lucharemos día a día para renovar esa confianza. n