Una deportista internacional, una de las estrellas de la cocina en Asturias o un representante de España en Eurovisión: estas son algunas de las personas más conocidas de Castrillón

Castrillón es cuna de talento. Son muchos los habitantes del concejo que, en diferentes campos, han logrado romper techos y colocar el nombre de su tierra en lo más alto de su especialidad. Desde una deportista internacional hasta empresarios de reconocido prestigio, pasando por un representante de España en Eurovisión, estos son algunos de los vecinos más conocidos del municipio:

Daniel López Velasco, ornitólogo

Daniel López Velasco, hijo del científico Carlos López Otín, es una de las voces más autorizadas en el campo de la ornitología. Tras criarse en Salinas y realizar sus primeros pinitos en la ría de Avilés en la disciplina que le ha llevado por todo el mundo, el castrillonense ha viajado por infinidad de países fotografiando aves para ampliar sus conocimientos en este ámbito. Ha creado su propia compañía, Ornis Birding Expeditions, fundada junto al australiano Joshua Bergmark y el suizo Julien Mazenauer.

Luis Rodríguez-Ovejero, presidente de Satec

Hablar de tecnología en Asturias es hablar de Luis Rodríguez-Ovejero. Aunque nació en Oviedo, el empresario —fundador y actual presidente de Satec— está afincado en Salinas. Su compañía cuenta con más de 35 años de trayectoria, presencia en varios países y más de 1.600 trabajadores. En clave castrillonense son conocidos sus encuentros estivales, donde reúne a figuras destacadas de la sociedad asturiana.

Juan José Martínez Jambrina, psiquiatra

Juan José Martínez Jambrina, psiquiatra y director del Área de Salud Mental del área sanitaria avilesina, es uno de los mayores expertos en salud mental de España. Natural de León, se asentó en Salinas, donde llegó a ser director de Salud Mental del área sanitaria y es uno de los pioneros en España del Tratamiento Asertivo Comunitario, un programa intensivo de atención domiciliaria (o en el entorno del paciente) para personas con trastorno mental grave.

Laura González, política

Laura González es uno de los rostros políticos más importantes vinculados a Castrillón. Se afilió al Partido Comunista en 1964, cuando todavía era ilegal, y en 1979 se presentó a sus primeras elecciones, saliendo elegida como concejala en Avilés durante tres legislaturas. En 1991 dio el salto a la Junta General del Principado como cabeza de lista de Izquierda Unida, convirtiéndose en la primera mujer en presidirla, hasta dimitir en 1993. En 1994 fue elegida diputada del Parlamento Europeo y, en 2004, Vicente Álvarez Areces la nombró consejera de Vivienda y Bienestar Social. Actualmente, es presidenta de la asociación vecinal de San Martín de Laspra.

Daniel Alonso, empresario

Daniel Alonso es un conocido empresario del sector metal de origen arijano conocido por su actividad industrial, especialmente en ámbitos vinculados a la ingeniería y la fabricación. Ha sido el impulsor del Grupo Daniel Alonso, un conglomerado con presencia internacional en áreas como la construcción, la energía y los servicios industriales. A lo largo de su trayectoria ha impulsado la expansión del grupo hacia mercados exteriores, con proyectos en Europa, América y Asia, y también ha participado en iniciativas relacionadas con el sector naval y la industria pesada.

Isaac Loya, chef

Isaac Loya es un chef y empresario gastronómico reconocido por su labor al frente del Real Balneario de Salinas. Representa la tercera generación de una familia vinculada a este emblemático establecimiento junto al mar. Su cocina destaca por el respeto al producto, especialmente pescados y mariscos del Cantábrico, combinando tradición familiar y técnicas contemporáneas. Bajo su dirección, el restaurante ha obtenido reconocimientos como la estrella Michelin.

Antonio Ripoll, programador cultural

Hablar del Teatro Palacio Valdés es hablar de Antonio Ripoll. El valenciano, afincado en Salinas, fue durante veinte años director del teatro avilesino, consolidándolo como una de las grandes referencias del panorama nacional. También dirigió la Casa de Cultura. A partir de 2013 impulsó la creación de escenAvilés, integrando en una programación única las Artes Escénicas de la Fundación Municipal de Cultura y el Centro Niemeyer, donde continúa vinculado como programador.

Juan Luis Suárez, músico

Juan Luis Suárez es músico y productor, conocido por ser uno de los integrantes fundadores de El Sueño de Morfeo. El grupo alcanzó gran popularidad en España durante los 2000 con éxitos que fusionaban pop, rock y elementos celtas. Además, representaron a España en Eurovisión 2013. Tras la disolución de la banda, ha continuado ligado a la música en proyectos de producción y composición desde su estudio en Salinas, trabajando también en el impulso de nuevos talentos.

Lucas García, surfista

Castrillón es el concejo del surf en Salinas y una de sus figuras más representativas es Lucas García. El castrillonense cuenta con diez campeonatos de Asturias, títulos europeos y subcampeonatos del mundo. Además, fue seleccionador nacional de 2006 a 2009. El surfista también fue pieza clave en el éxito de Carmen López, primera campeona del mundo del surf adaptado.

Pablo Ramudo, cantante

Pablo Ramudo es una de las voces más prometedoras del panorama musical asturiano. El cantante de Piedras Blancas supera los 100.000 oyentes mensuales en Spotify y cuenta con hits como “Ley de Vida” (más de 8 millones de escuchas) o “Pantera” (más de 1,2 millones). El castrillonense ya ha sido pregonero de las fiestas de Piedras Blancas.

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María Priscilla Schlegel, jugadora de voleibol

Aunque nació en Valladolid, María Priscilla Schlegel se fue a vivir con cinco años a Castrillón, donde convirtió el deporte en su forma de vida. Tras probar varias especialidades, en 2015 recibió la llamada de la selección española de voleibol. Ha defendido los colores de España durante más de diez años. Además, se convirtió en la primera española en debutar en la Real Pro Voleibol estadounidense, el equivalente a la NBA del voleibol. Ahora compite en la liga de Hungría, donde hace unos días conquistó la Copa del país.