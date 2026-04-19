Eloy Alonso, alcalde de Castrillón: "En el futuro seremos la Suiza asturiana, por oportunidades, paisajes y renta"

Eloy Alonso lleva tres años como alcalde de Castrillón, tierra de la que presume allá por donde va. Aunque para muchos el concejo se resuma en sus playas, el Regidor asegura que tiene mucho más. Desde patrimonio minero histórico hasta uno de los puntos que explican el nacimiento de Asturias, el Castillo de Gauzón, el castrillonense cree que, en unos años, se van a convertir en "la Suiza asturiana" por todas las oportunidades que va a albergar. Alonso hace un hueco en su agenda para atender a LA NUEVA ESPAÑA con motivo del estreno de la edición digital del concejo.

-¿En qué estado se encuentra la reapertura del Valey?

-En El Valey ocurre una “tormenta perfecta” que estamos intentando capear. La obra que se hizo para mejorar la climatización y evitar la entrada de agua está aún sin recepcionar, porque la climatización no llega a todo el edificio y porque, además, todavía hay goteras sin arreglar. Hasta que no esté todo solucionado al 100% no la vamos a recepcionar. Luego está el tema de la inundación, donde ya entran los seguros. Hemos contratado un perito que está valorando todos los daños, no solo por la entrada de agua, sino que está revisando toda la obra en general. Además, nos hemos dado cuenta de que los materiales con los que se hizo la obra se están deshaciendo. No tiene sentido que el acero corten no dure quince años. La garantía inicial del Valey era de quince años y, antes de que se agotase, hicimos una reclamación a Acciona para que tomase cartas en el asunto. Queremos abrirlo, pero cuando esté sin defectos. Estamos aprovechando para hacer mejoras en la accesibilidad y en el funcionamiento interno de motores y luces. Cuando se abra va a ser como hacer una reinauguración. Por ahora no hay fecha para la reapertura.

-La aprobación de los presupuestos parece reflejar que ahora se empieza a trabajar de puertas para afuera.

-La aprobación del presupuesto es una gran noticia, hace que no nos atasquemos. Aunque gobernemos en minoría, estamos sacando las cuentas todos los años. Me gustaría agradecer la responsabilidad de Vox a la hora de apoyarnos: han demostrado que anteponen el interés de los vecinos a las diferencias políticas. Estos presupuestos marcan un antes y un después. Los anteriores sirvieron para ordenar y estabilizar el Ayuntamiento, que cuando lo encontramos estaba en una situación muy compleja. Ahora vamos a impulsar nuevos proyectos y mejoras en los servicios.

Eloy Alonso, alcalde de Castrillón / Irma Collín

-Llega el calor y los primeros turistas a Castrillón. ¿Qué políticas tienen para potenciar el sector?

-Castrillón es un destino indiscutible en cuanto a turismo. Tenemos unas playas espectaculares que debemos cuidar. Además, tres de ellas tienen Bandera Azul: Arnao, Salinas y Santa María del Mar. Tenemos arenales de muchísima calidad, pero Castrillón no es solo eso. Tenemos enclaves como la Mina de Arnao, donde las obras para la ampliación del museo van a muy buen ritmo. También está el Museo de Anclas. Tenemos que cuidar nuestro entorno para dar un mejor servicio y un mejor disfrute a todos los que vengan al concejo.

-Castrillón es el concejo de las siete playas.

-No me gusta ese eslogan porque creo que se queda corto. Tenemos siete playas, sí, pero también tenemos el Castillo de Gauzón o la minería. La Mina de Arnao fue la primera explotación de carbón de España, el primer pozo vertical del mundo y la primera mina submarina de Europa. Creo que el enclave va a explotar en lo positivo, más tarde o más temprano. En el Castillo de Gauzón se encuentra el origen de la Cruz de la Victoria, tenemos sendas, entornos naturales preciosos… Y el aeropuerto, que es la puerta de entrada a Asturias. En Castrillón lo tenemos todo. Creo que en el futuro seremos la “Suiza de Asturias”: en oportunidades, paisajes y renta. El potencial del concejo es enorme y, cuando desbloqueemos el área logística del Aeropuerto, será incluso mayor.

En Castrillón no hay ni viviendas vacías ni edificios en ruinas

-Un dato negativo: Castrillón baja de los 22.000 habitantes.

-No estoy de acuerdo con eso, porque nuestros datos del padrón dicen que están un poco por encima de esa cifra. Lo cierto es que hay una tendencia general a la baja, es algo que está ocurriendo en toda Asturias: los jóvenes se van a trabajar fuera, la natalidad ha bajado… Hay concejos que han sufrido un bajón mayor, pero aquí la bajada ha sido muy suave. En Castrillón no hay ni viviendas vacías ni edificios en ruinas. Tenemos planes urbanísticos con más de mil viviendas que, en cuanto estén disponibles, harán que la población crezca. La gente quiere vivir aquí: las promociones nuevas se venden sin problemas.

-La Peñona, con el mirador cerrado: ¿cómo está la situación?

-Es un asunto que está manejando nuestro bufete de abogados. Lleva tiempo en la Audiencia Nacional y ahora está en la fase de conclusiones, pero no se atreven a poner plazos. Si entran a valorar los informes que nosotros aportamos, el tema es irrebatible. Dos geólogos distintos —uno de Burgos, que vino a través de un concurso público, y otro de Castrillón— dicen que los datos que se utilizaron para modelizar y sacar conclusiones sobre La Peñona son erróneos. Tengo claro que, si se basan en ese informe para renaturalizar la zona, no es correcto.

Eloy Alonso, alcalde de Castrillón / Irma Collín

-¿Cómo están los dragados en San Juan de Nieva?

-El Puerto de Avilés debe contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para tener una perspectiva más realista sobre los efectos del propio puerto en la pérdida de arena. Las medidas que están teniendo por el momento son muy restrictivas, aunque en parte las entiendo. Estamos a la espera de esa nueva DIA para ver si se les exige medidas para descontaminar la arena y traer otra de las mismas características.

-¿Ha aumentado el nivel de arena en Salinas?

-Creo que la playa ha dejado atrás su peor momento. Hay zonas donde está más pegada a la ría de Avilés, en las que ha crecido la arena. Las estructuras que se pusieron en esa zona están totalmente tapadas. No solo está pasando en Salinas: Arnao también está teniendo un crecimiento. No hay una línea descendente total, aunque es cierto que el balance es negativo. Yo tengo que mirar por dos aspectos: la economía y el equilibrio ambiental. Y tenemos en esa zona un monumento natural, las dunas de El Espartal, que hay que proteger.

Hay actitudes que buscan ralentizar o dificultar la toma de decisiones, pero nosotros no entramos a ese juego. Frente al bloqueo y al ruido respondemos con trabajo y responsabilidad

-¿Cómo está la relación con los dos partidos de la oposición?

-Tenemos una relación que definiría como de respeto institucional. Hay actitudes que buscan ralentizar o dificultar la toma de decisiones, pero nosotros no entramos a ese juego. Frente al bloqueo y al ruido respondemos con trabajo y responsabilidad. Tenemos muy claro que nuestro compromiso es poner por delante el interés general del concejo antes que el cálculo político.

-¿Y con el gobierno regional? Barbón aún no se ha reunido con usted como pedía.

-Está claro que para el gobierno del Principado los vecinos de Castrillón son invisibles. Los datos son fríos y dolorosos. Somos el séptimo municipio de Asturias y aportamos muchísimo. Nada más empezar el mandato nos quitaron la partida para el centro de salud de Piedras Blancas. Aquí se movilizó todo el mundo porque era algo urgente, pero desde que entramos nosotros perdió esa urgencia. Somos el municipio que menos inversión por habitante recibe de toda la comarca de Avilés. Hay municipios que reciben 510 euros por vecino; aquí tenemos 29. Me alegro por ellos, pero pido justicia para Castrillón: que se nos trate sin sectarismo. Somos el municipio con la renta per cápita más alta de Asturias. Lo único que nos queda es esperar a que, en poco más de un año, cambien las cosas. Estoy convencido de que Álvaro Queipo será el próximo presidente del Principado y espero que se prepare, porque tendrá que atender todas las reclamaciones pendientes.

A principios de este verano, se sabrá quiénes serán las personas que encabecen las listas, también la de Castrillón

-¿Se ve presentándose a las próximas elecciones de Castrillón?

-La intención del partido es que, a principios de este verano, se sepa quiénes serán las personas que encabecen las listas. Este verano se sabrá.

-¿Qué balance hace de estos tres años con el bastón de mando?

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-No tiene nada que ver comparado con el trabajo en la oposición. Creo que hemos dado la vuelta al Ayuntamiento, que estaba en una situación bastante compleja. Nos encontramos problemas estructurales graves: el programa informático se iba a venir abajo, había un déficit de mantenimiento muy grande y numerosos proyectos estaban bloqueados y metidos en un cajón. Ahora la realidad es muy distinta. Hemos modernizado el Ayuntamiento hasta el punto de recibir un reconocimiento a nivel nacional y convertirnos en un referente en Asturias. El Principado está utilizando nuestra plataforma para gestionar expedientes. Además, hemos reducido la carga impositiva: bajamos el IBI del 0,56 al 0,49; hemos bonificado la plusvalía; damos ayudas a familias numerosas; solo hemos subido las tasas obligatorias… Los precios públicos están congelados pese a lo que ha subido el IPC en estos tres años. Se está demostrando que el modelo de bajar impuestos funciona. Hemos pasado de un modelo de gestión basado en el interés político a un Ayuntamiento más abierto, que escucha a sus vecinos y que se centra, por encima de todo, en el sentido común.