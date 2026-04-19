Éxito rotundo en Castrillón de la nueva edición digital del concejo: "Permitirá conocer al detalle lo que pasa aquí"

LA NUEVA ESPAÑA está de celebración con la inauguración de la edición digital de Castrillón, la cual se convierte en la segunda de la comarca de Avilés tras la de Corvera y en la decimocuarta de este diario. Con motivo de este estreno, LA NUEVA ESPAÑA ha salido a las calles del concejo para conocer la valoración de los vecinos y trabajadores castrillonenses, los cuales han recibido de forma positiva el estreno de la edición. La principal razón, la necesidad de cubrir la información de Castrillón de forma más exhaustiva y poner luz sobre todo lo que sucede en sus calles.

En Piedras Blancas, los vecinos no tardaron en tener conocimiento de la nueva edición. Jorge García fue uno de ellos. El castrillonense valoró positivamente la nueva edición digital del concejo y destacó que a partir de ahora “estaremos actualizados al momento de las novedades que pasan en la zona”, y es que señaló que existía cierta sensación de que Castrillón estaba “un poco apartada” informativamente. En su opinión, García señaló que servirá para dar visibilidad tanto a mejoras como a problemas municipales y facilitar el acceso a la información, ya que “a veces se pierde un poco”. Además, confirmó que a partir de ahora seguirá con más atención las publicaciones del mismo.

Fiora Pelosi, panadera local, con la edición de Castrillón en su móvil. / Christian García

Juan Rodríguez, también de Piedras Blancas, recibió con buenos ojos la nueva edición digital de Castrillón, destacando que "permitirá conocer más al detalle cosas que pasan aquí localmente”. A su juicio, hasta ahora la presencia informativa del concejo era "un poco limitada", por lo que ve necesario reforzar su visibilidad, especialmente en el ámbito web. Además, y aunque se declara lector esporádico, admitió que la iniciativa despertó su interés y que a partir de ahora “miraré las páginas de Castrillón”.

Juan Rodríguez estrenando la edición local de Castrillón en LA NUEVA ESPAÑA. / Christian García

Fiora Pelosi, panadera local, reconoció su curiosidad por la puesta en marcha de la edición digital de Castrillón y confirmó que estará atenta a ella: “Está muy bien, lo leeremos”. Además, señaló que la cercanía con Avilés "ha hecho que en ocasiones la información del concejo quede un poco diluida", por lo que ve necesario reforzar su presencia mediática. Además, apuntó al crecimiento reciente de la localidad, especialmente con población joven, y consideró que esta iniciativa contribuirá a dar mayor visibilidad a lo que ocurre en sus calles.