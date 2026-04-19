Juan Luis Suárez, de "El Sueño de Morfeo", convirtió su estudio de música de Salinas en una "medicina" para su enfermedad: "Aquí tengo la mente ocupada"
El músico asturiano guía desde Castrillón a artistas que "están empezando o que están muy perdidos", y compara su trabajo con el de un entrenador de fútbol: "Miro en qué posición funcionan mejor y les busco compañeros que sumen"
Juan Luis Suárez tuvo que dejar "El Sueño de Morfeo en 2013 debido a su enfermedad, la espondilitis anquilosante, una patología crónica que afecta a la columna vertebral y a las articulaciones. Antes ya contaba con un estudio en Salinas donde hacía las maquetas del grupo que integraba junto a Raquel del Rosario y David Feito. Ahora, el Ewan Studios se ha convertido en su medicina. "Es el espacio que tengo para poder ocupar un poco la mente. Es la mejor medicina para mi enfermedad", explica el músico.
Poder contar con un estudio como este y, encima, en Salinas, "aporta mucha tranquilidad y una gran calidad de vida. Tienes todo muy cerca, la playa está al lado y la suerte de tener ciudades como Avilés o Gijón muy cerca también", admite.
Artistas emergentes
Su empresa "no es un estudio de grabación al uso", sino "un lugar más creativo y artístico". "Es un espacio muy orientado a que te venga la inspiración, que estés en armonía, tranquilo para mantener la mente despejada e intentar crear", explica. Los que se suelen pasar por allí son "amigos o artistas nuevos, emergentes, que me preguntan sus dudas. Yo siempre he estado muy abierto a juntarme con nuevas generaciones", puntualiza.
De Salinas y con Juan Luis Suárez como padrino musical han salido grupos de éxito nacional como "Marlon", liderado por Adri Roma. También "Los Morrigans", ahora reconvertidos en "Villavoy Band", la banda que triunfa en bodas de toda España, algunas de ellas tan famosas como la de la influencer Marta Pombo con Luis Zamalloa. Raquel del Rosario, entonces vocalista de "El Sueño de Morfeo", acudió asimismo en 2025 a Salinas para grabar, en el estudio de su amigo, sus últimas canciones como artista en solitario.
Un tutor más que un productor
El rol de Juan Luis Suárez desde el estudio es el mismo que el de un guía: "Ayudo a los artistas que están en la fase inicial de su proyecto, aunque en realidad el local está abierto para todos los públicos. Estoy a disposición de todo el mundo, les escucho y les intento dar una mano". Por eso, no se considera a sí mismo como un productor, sino como un "consejero o tutor que tiene como objetivo la dirección artística". Además, Suárez ve el lugar como "algo mucho más personal que otra cosa, como una terapia".
"Los que vienen al estudio es porque están empezando o porque están muy perdidos y ven que su proyecto no está funcionando. Mi papel es intentar guiarles, aunque al final todo es muy relativo porque en esta industria nunca se sabe", reconoce. Compara su trabajo al de un entrenador de fútbol, buscando "en qué posición funcionan mejor y buscar compañeros que sumen donde ellos no son mejores".
Trabajo en equipo
Por eso, la música también "es trabajo en equipo". "Es muy importante rodearte de gente buena y aquí en Asturias contamos con muy buena cantera, gente de toda la vida y con mucha experiencia", asevera. Y como la región es "tan pequeñita", los grandes artistas vienen de todas partes: "En Avilés hay muy buenas bandas, pero zonas como Oviedo, Gijón o las Cuencas no se quedan atrás". Juan Luis Suárez ve cómo "vuelve a haber esa inquietud por crear y hacer cosas bonitas". "Se nota mucho en la cantidad de grupos que hay a día de hoy", concluye.
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