Made by Kös, la marca de Constantino Menéndez que viste a artistas y promociona Castrillón desde Pillarno

El modisto castrillonense Constantino Menéndez y su marca Made by Kös es uno de los embajadores del concejo. Sus proyectos nacen en Pillarno y han permitido dar a conocer una serie de vestimentas que han vestido artistas de primer nivel. Menéndez ya lo explica en su página web: su pasión por las artes escénicas le permite a él y a su equipo colaborar con distintos artistas para vestir sus espectáculos o sus cuerpos para ocasiones especiales. Y es que desde Pillarno han salido piezas que han servido para vestir a grandes artistas musicales como es el caso de Rodrigo Cuevas y Rozalén, y actrices de la talla de Rossy de Palma y Alba Flores. Made by Kös, que es cosa de las manos de Menéndez y de Yolanda González, también está detrás de los atuendos que cada tarde de Nochebuena visten a las Salguerinas, esas mujeres mágicas que muestran el amor por lo rural y la solidaridad vecinal.

La labor de Kös Menéndez es versátil. Hay ocasiones en las que sus obras están cargadas de tradición y son un guiño a la vestimenta tradicional asturiana, como es el caso del traje que usó Rossy de Palma para su pregón de las fiestas de El Bollo hace unos años; otros, como la ropa que suele utilizar Rodrigo Cuevas en sus espectáculos, entremezclan, precisamente, esa tradición asturiana con las vanguardias. Ahora le ha dado por confeccionar monteras piconas, como la que usó el influencer Alexsinos durante el pregón de El Bollo de 2026 o la que portó Rodrigo Cuevas durante una entrevista en el programa televisivo de La Revuelta.

Después de vestir a Rodrigo Cuevas también presentó en el Museo del Traje de Madrid su reinterpretación del traje regional asturiano.

La lista de personas que ha vestido Kös Menéndez es amplia. La cantante Marisa Valle Roso, el bailarín Borja Villa y Marina San José, hija de Víctor Manuel y Ana Belén, son parte de esa lista de artistas que con sus vestimentas ayudan a promocionar una marca con un marcado acento castrillonense de Pillarno.

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Los diseños de Constantino Menéndez echan la vista atrás y se fijan en la moda de épocas pretéritas. Este afán le viene de lejos, aunque fue en 2010 cuando le dio nombre a su afición y puso en marcha su firma Made by Kös. «Siempre había cosido por afición y, durante mucho tiempo, hice reproducciones de trajes populares. Tenía la necesidad de traer al presente la moda antigua», cuenta. Cuando se inició en este mundo se veía "un poco rara" su filosofía. Hoy sus monteras piconas se han convertido incluso en una prenda de calle. Y su lluvia de proyectos no cesa. La costura, afirma, le ha acompañado en su desarrollo vital desde siempre. No es solo creativo, es perseverante, paciente y muy tranquilo, quizá por su formación como psicólogo. Le gusta mezclar materiales, asumir proyectos de riesgo y... seguir potenciando esa costura anclada a la tierra.