Nace LA NUEVA ESPAÑA de Castrillón, la segunda edición digital de la comarca avilesina
El periódico líder en Asturias amplía su oferta con una propuesta única en la prensa regional con cinco ediciones en papel y web, catorce digitales locales y una global para asturianos en el exterior
LA NUEVA ESPAÑA crece aún más. El periódico líder de Asturias amplía su oferta dentro de su apuesta por llevar a los lectores la mejor información de lo que ocurre en la región. Desde hoy echa a andar LA NUEVA ESPAÑA de Castrillón, una edición nativa digital con la mejor cobertura informativa del concejo, que se convierte en la segunda de la comarca avilesina, tras la de Corvera, y en la décimo cuarta del periódico.
Esta nueva edición estará disponible para todos los lectores a un solo clic en cualquier soporte digital, ya sea en el móvil, en la tableta o en el ordenador de mesa o portátil. Todo ello sin descuidar la edición de papel de LA NUEVA ESPAÑA, que seguirá ofreciendo, como hasta ahora, las mejores noticias. LA NUEVA ESPAÑA de Castrillón amplifica en la web la cobertura informativa que este periódico viene dando desde hace 35 años al concejo en la edición de papel de Avilés y Comarca.
La propuesta editorial de LA NUEVA ESPAÑA es única en la prensa asturiana y una de las más amplias y variadas de todo el país. Sus cinco ediciones multiplataforma, con versión en papel y en web, abarcan toda la geografía regional en un esfuerzo informativo que no tiene competidor: Oviedo, Gijón, Avilés y Comarca, las Cuencas y resto de Asturias, con secciones de Oriente y Occidente. La oferta informativa se complementa con catorce ediciones hiperlocales exclusivamente en la web, las dedicadas a Laviana, Siero, Llanera, Villaviciosa, Corvera, Cangas del Narcea, Grado, Salas, Ribera de Arriba, La Corredoria, Gijón Oeste, El Llano, y Luarca-Valdés, a las que se suma ahora se suma Castrillón.
Pero el abanico de opciones informativas de LA NUEVA ESPAÑA no acaba ahí. El canal Asturias Exterior ofrece la mejor información de todos los asturianos y amantes de la región que viven por el mundo, de los que se fueron en las últimas décadas y de los descendientes de quienes se marcharon hace ya décadas en busca de un futuro mejor.
Para los más de 22.000 castrillonenses
Esta nueva edición quiere ser el periódico digital de los 22.041 habitantes que tiene Castrillón, así como de todos los lectores interesados en su activa vida local, tanto a escala industrial como de su pujante sector servicios. LA NUEVA ESPAÑA de Castrillón ofrecerá no sólo las mejores noticias del concejo, sino también reportajes, análisis y opiniones. Todo ello con vídeos, galerías de fotos y elementos multimedia propios de un moderno medio de comunicación digital.
Desde hace tres décadas
Las ediciones locales cuentan con el aval de los lectores desde hace ya más de tres décadas. LA NUEVA ESPAÑA puso en marcha en 1991 la primera edición comarcal de la prensa asturiana, la de "Avilés y Comarca". Tras su éxito, siguieron las de Las Cuencas y Gijón, que se completaron con las de Oviedo y el resto de Asturias.
Ahora estas ediciones son multiplataforma, ya que a su tradicional versión en papel se suma otra en la web con actualizaciones las 24 horas del día y los 365 días del año. Su éxito llevó al periódico a poner en marcha en 2021 la primera edición nativa digital de la prensa asturiana, la dedicada a Siero. Tras ella siguieron todas las demás hasta la edición de Castrillón que llega hoy por primera vez a las pantallas de los móviles, las tabletas o los PC de los asturianos.
El concejo de las siete playas
El de Castrillón es un concejo ampliamente reconocido por sus extensas playas, el Aeropuerto de Asturias y su pasado minero con la explotación de Arnao. Con capital en Piedras Blancas, combina turismo de playa e historia, siendo el séptimo concejo más poblado de la región, destacando por su industrialización.
Entre sus atractivos naturales destacan el Playón de Bayas (una de las playas más largas de Asturias), las dunas de El Espartal (de carácter protegido) y la playa de Salinas, considerada destino fundamental para los aficionados al surf. Además, en la zona de Raíces suma el atractivo del castillo de Gauzón donde se forjó la Cruz de la Victoria y que está considerado un lugar clave donde comenzó parte de la historia del Reino de Asturias. El Museo de Anclas Phillippe Cousteau, la gruta de Arbedales, o la Peñona de Salinas son algunos de los emplazamientos castrillonenses señalados como imprescindibles en las guías turísticas.
En el capítulo festivo la temporada abarca desde las fiestas de San Isidro, el 15 de mayo, a la romería de San Adriano, el 8 de Septiembre, donde la tradición es peregrinar desde Piedras Blancas hasta la capilla del santo. El centro de todos los eventos del concejo es el Día de Castrillón (primer lunes de julio) y las fiestas de Piedras Blancas, que arrancan el primer fin de semana de julio.
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