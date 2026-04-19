Nacho Nuevo, presidente del Hispano de Castrillón: "En nuestros partidos hay más de 500 personas en las gradas; eso ayuda para fichar futbolistas"

Tras más de una década de travesía por el desierto de los bajos fondos del fútbol asturiano, el Hispano de Castrillón está de vuelta. Y no solo en lo deportivo, con un primer equipo peleando por los puestos de ascenso a Tercera y el juvenil estabilizado en Primera, sino porque el club ha logrado recuperar su masa social y cuenta con 24 equipos de cantera. Ahora todo el mundo quiere jugar en el Hispano.

-¿Cuál fue la clave del descenso a los infiernos del club?

-Creo que eso es fácil. En primer lugar, las instalaciones se quedaron obsoletas. Mientras que en otros sitios, como en Raíces, ya tenían campo sintético, aquí la reforma en el complejo deportivo se demoró un poquito más de la cuenta. Y, lógicamente, la gestión quizás tampoco fue en todo la más acertada. Fue una mezcla de todos estos factores y lo que hizo que nosotros nos quisiésemos meter aquí.

-¿Las instalaciones también hundieron al primer equipo?

-Bueno, quizás ahí fue más una cuestión de gestión, de falta de conocimiento y también de poco dinero. Ir a por jugadores cuando no tienes capacidad económica es complicado, hay que echarle un poco de imaginación al hacer las cosas.

-¿A qué se refiere con la imaginación?

-Te pongo un ejemplo práctico. Cuando yo llegué al club, aquí no se pagaba a los futbolistas, en estas categorías solo se pagaban dietas. Entonces, tú al futuro jugador, que al final en esas categorías no juega casi por dinero, tienes que convencerle de que iba a recibir servicios, que iba a tener ayuda, que iba a poder ir al gimnasio... Más o menos logramos semiprofesionalizar la entidad sin gastar dinero. Y luego está el sentimiento, con el famoso Frente Ferrota. El hecho de que la gente vaya a la grada, también vende. Es, en parte, vender un producto. Eso sí, si yo te digo que vas a tener un boli azul, tengo que darte un boli azul, no uno rojo o negro... Hay que cumplir.

-El Frente Ferrota es todo un fenómeno. ¿Cómo surge?

-Cuando llegamos el equipo se iba a ir a la Segunda Regional, pues ahí, un grupo de chavales, sobre todo gente que había pertenecido al Hispano en algún tipo de categoría, empezaron a tomar conciencia de que les gustaba este fútbol y de que había que apoyar al equipo... y eso ha cogido una dimensión muy alta. Y, además, el equipo nota el apoyo en el campo. A eso hay que sumar el resto de público. Estamos hablando de que en nuestros partidos hay 500 personas tranquilamente. Y gente de todas las edades.

Nacho Nuevo posa en el campo Ferrota, en Piedras Blancas. / MIKI LÓPEZ

-Otra de sus grandes apuestas ha sido el fútbol femenino.

-Queremos ser el referente en el fútbol femenino de la comarca. El primer equipo está en Tercera, que el año que viene se enfrentará al Real Avilés, y tenemos un equipo alevín íntegro femenino, la idea es que el año que viene tengamos también un infantil solo femenino y también formar un filial femenino.

-¿Qué tal es la relación con el resto de clubes de la comarca?

-Excelente. Entiendo que no debe haber ningún tipo de rivalidad entre nosotros. Con el Raíces, con quienes organizamos un campeonato todos los años, la relación es excelente, pero lo mismo con el Pillarno, que es el otro club del concejo, con el Navarro, el Real Avilés... Nadie es rival y puedes crecer sin excluir a los demás.

-¿Cuáles son los principales objetivos de la entidad?

-Más allá de seguir creciendo en lo deportivo, también nos gustaría seguir fichando a jugadores de aquí, que es importante para seguir haciendo crecer ese sentimiento de pertenencia.

-¿Y con el Ayuntamiento?

Noticias relacionadas

-También muy buena. Tanto cuando gobernaba IU como ahora con el PP, hay muy buena relación. Entiendo que los plazos no siempre son tan rápidos como a nosotros y a ellos les gustaría, pero siempre nos apoyan y estamos muy contentos.