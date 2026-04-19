Los quince años de celebración en el Valey de Piedras Blancas que una tormenta aguó

El Centro Cultural Valey de Piedras Blancas lleva 15 años abierto y dos cerrado. Lo primero se entiende fácil: el viernes 28 de enero de 2011 cuatro centenares de personas vieron por primera vez sobre las tablas del edificio que diseñó el arquitecto Jovino Martínez Sierra un espectáculo a lo grande. Se llamó “Nos queda la zarzuela” y fue una antología del género que firmó A. Arnel y que protagonizaron el barítono David Menéndez, que jugaba en casa, la soprano Sabina Puértolas y el tenor Jorge Rodríguez-Norton, que no es de Piedras Blancas, pero sí de muy de cerca. Xuacu Carballido, al final, sirvió como narrador.

Lo de los casi dos años cerrado viene de una avería después de una tormenta -el primer fin de semana de julio de 2024- y después de decisiones que se siguen tomando, pero todavía no se han tomado. En todo caso, su protagonismo en el concejo no ha dejado de crecer: Castrillón se ha hecho un hueco en la programación teatral, artística y hasta cinematográfica del concejo. El escenario de Piedras Blancas ha sido hogar y domicilio de Rafael Álvarez “El Brujo” -muchas veces: la primera fue en 2016, con “El asno de oro”, de Apuleyo hasta “El viaje del monstruo fiero”, de 2023-, pero también de la compañía independiente Els Joglars, que representó “El rey que fue” en abril de 2024 -un poco antes de la gran avería del teatro-, pero también “Que salga Aristófanes”, dos años antes; o “Zenit. La realidad a su medida”, que es de 2018. La primera vez fue en 2014. De entonces fue “El coloquio de los perros”, basado en el superclásico de Miguel de Cervantes.

Grandes producciones nacionales

Piedras Blancas estuvo en el mapa de atracción de grandes producciones nacionales -en febrero de 2022 fue “La señorita doña Margarita”, con Petra Martínez y Juan Margallo- gracias al programa Platea, que buscaba mantener la actividad cultural en los espacios escénicos consumidos por la Gran Recesión de primeros de este siglo. Lo explicaba así el propio Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Con ese programa llegó a Castrillón "Camino del zoo", con Fernando Tejero.

Fernando Tejero, en "Camino al zoo", en Piedras Blancas. / Mara Villamuza

Inicio de las obras

El Valey se empezó a levantar en febrero de 2009 sobre una finca de 1.600 metros cuadrados que había ocupado una Casa de Cultura que muy pronto quedó pequeña. El nombre tan singular se desveló en noviembre de 2009 -todavía quedaban catorce meses para la inauguración oficial de enero de 2011-. El socialista Iván Patiño, concejal de Cultura aquel otoño en Castrillón, explicó en las páginas de este periódico que PSOE, PP e IU aceptaron la propuesta de mil amores. Resulta que Valey es una palabra de origen belga. Así llamaron a la primera galería inclinada. “Cuando se abrió la segunda galería inclinada se la llamó ‘Valey la nueva’ y a la primera le quedó el nombre de ‘Valey la vieja’”.

Aparte de contar con un teatro -muy pronto, junto al Palacio Valdés y el Centro Niemeyer incluido en Red Escena, la asociación nacional de centros de exhibición relevantes- el Valey tenía dos salas de exposiciones, de conferencias… La programación en los primeros años -bajo la dirección del crítico y poeta Jaime Luis Martín- contaba espectáculos escénicos, películas -esta programación corría de la cuenta del recientemente fallecido José Luis Cienfuegos-, pero también centro expositivo.

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Concretamente, el teatro en el que se programó aquella primera zarzuela supera las 400 plazas, dos salas de exposiciones, contiguas, la Sala 1 de 194 metros cuadrados y la Sala 2 de 72, espacios polivalentes y áreas dedicadas a nuevas tecnologías. Tienen previsto realizar, según su responsable, cinco exposiciones al año en su Sala 1 y una al mes en su Sala 2.