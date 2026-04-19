El tenis de mesa en Castrillón: un deporte que engancha a los jóvenes por su dinamismo y facilidad de acceso

El sonido seco de las pelotas acompaña los últimos ejercicios de calentamiento en el pabellón. De fondo suena el inicio de "Lose Yourself", del estadounidense Eminem, mientras en las mesas el movimiento es constante y los jugadores ajustan los últimos detalles antes de competir. Por delante, el 4.º torneo Piramidal de Castrillón, que un año más reúne a medio centenar jóvenes promesas del tenis de mesa asturiano en una jornada de actividad continua y ambiente de club.

En la pista del polideportivo del instituto Isla de la Deva, María Verdasco, del club local, apura el calentamiento junto a un compañero de equipo antes de afrontar su primer partido. Pese a la experiencia acumulada en el último año, la jugadora castrillonense admite que encara la competición con una mezcla de nervios y ganas. "Estoy nerviosa, la verdad, pero con ganas”, apunta Verdasco de cara a una jornada que ya forma parte de su rutina deportiva.

María Verdasco durante el calentamiento. / Christian García

Su llegada al tenis de mesa, explica, se produjo casi por casualidad hace apenas un año. Procedía de la natación, disciplina que no le terminaba de convencer, hasta que su entorno le animó a probar. Fue su madre quien, al ver la oferta en el instituto Isla de la Deva a través de redes sociales, le propuso intentarlo junto a una amiga. Desde entonces ha encontrado un grupo que define como cercano, con entrenadores que ayudan y compañeros que empujan los unos por los otros, hasta el punto de sentirse “como una familia”. En lo deportivo, ya ha logrado algunos resultados destacados en dobles, donde ha sido tercera en distintos torneos, y ahora se enfrenta a un juego que exige máxima atención, ya que, como ella misma resume, es muy rápido y cualquier despiste se paga.

Al otro lado de la pista, con camiseta roja, aparece Aarón Managastagua, de 11 años, que suma alrededor de un año en el Club La Atalaya. Antes de debutar en la competición, afronta el día con ilusión más que con nervios y asegura que lo suyo es “más emoción” que presión. Su vínculo con el deporte nace, según explica, del empuje de su padre, que le animó a incorporarse al equipo, algo que terminó marcando su inicio en el tenis de mesa.

Aarón Managastagua, antes de arrancar su participación en el torneo. / Christian García

En ese proceso de aprendizaje, el joven tiene claro qué le exige esta disciplina, que define como un deporte de movilidad e inteligencia en el que es necesario trabajar constantemente aspectos técnicos como el revés, la derecha o el topspin. Con esa idea, afronta su estreno en el torneo convencido de que la jornada puede salirle bien, tal y como reconoce antes de entrar en pista.

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Por su parte, Moisés Cabo, presidente del Club de Tenis de Mesa Isla de la Deva y parte de la organización, destaca el "carácter mixto e infantil del torneo", con edades que oscilan entre los 10 y los 14 años, y el "crecimiento sostenido del club en los últimos años". "Ahora mismo tenemos más de treinta jugadores, pero hace dos años arrancamos con tres", recuerda Cabo. En su opinión, el atractivo del tenis de mesa está "en su dinamismo y facilidad de acceso", lo que facilita que los jóvenes se enganchen rápidamente a la competición.