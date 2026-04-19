Vecinos de La Plata y Ferralgo denuncian el abandono de las administraciones: una senda que no llega, una carretera "que es un peligro" y peregrinos "que se juegan la vida a diario"

Los vecinos de La Plata y Ferralgo dicen sentirse "abandonados" por las administraciones y apuntan que "esto no es de ahora". Ejemplifican esa afirmación al pedir soluciones para la carretera que comunica Avilés con Piedras Blancas, la carretera de La Plata, por la que los vehículos circulan "como si fuera una autopista". Algo similar les ocurre para la habilitación de una senda que sigue sin habilitarse. "Llevamos reivindicando esa senda desde hace veinte años y hasta ahora, nada, y eso que fue aprobada en la Junta del Principado y en el Pleno del Ayuntamiento", asegura Montse Rodríguez, que es la presidenta de este colectivo vecinal.

La carretera de La Plata trae consigo mucho tráfico. Comunica el entorno del tanatorio de Avilés con Piedras Blancas y por ella circulan decenas y decenas de coches, también camiones. "Tiene que actuar el Principado y que el Ayuntamiento obligue también al Principado con trámites o, entre las dos administraciones que hagan algo, esta carretera es un peligro. Si no van a hacer la actuación de mejora del asfalto, que pongan un radar o que pongan resaltes, lo que no puede ser son estas velocidades, que es una carretera de cincuenta kilómetros por hora", señaló Rodríguez, mientras un grupo de vecinos suscribía sus palabras.

La senda aprobada pero no ejecutada prevé contar con 700 metros de longitud. "El Principado exige al Ayuntamiento que pongan el proyecto al día y tienen que actualizarlo", señala Rodríguez, que no solo critica la inacción del actual gobierno si no también de los anteriores. "Esa senda es importante también para los vecinos de Quiloño", apunta la presidenta vecinal de La Plata y Ferralgo.

Los vecinos reunidos en La Plata piden más atención al Ayuntamiento y recuerdan que con Ferralgo y Quiloño suman más de quinientas personas. No dudan en plantear manifestaciones para reclamar lo que consideran justo. "Hay un camino en La Plata desde que existe el pueblo y nunca el Ayuntamiento actuó. Está hecho con el bolsillo de los vecinos, hemos puesto dinero para el alcantarillado", señala la dirigente vecinal.

José Ramón López es el presidente de la asociación Jacobea de la zona y reivindica el paso del Camino de Santiago por este entorno. Es más, ha solicitado al Ayuntamiento utilizar las antiguas escuelas de San Miguel de Quiloño como albergue de peregrinos. "El problema está en que dado el estado de la carretera tanto vecinos como peregrinos y personas que van en bicicleta se juegan la vida cuando pasan por aquí", señala López.

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El acondicionamiento de la fuente del lavadero, la renovación de caminos públicos son otras de las reivindicaciones de un colectivo que quiere que su parroquia deje de estar "abandonada" por las administraciones.