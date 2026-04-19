Victoria, empate y ascenso: el Salinas completa un domingo de vértigo

El Salinas vivió un domingo de máxima emoción futbolística en el que la plantilla acabó celebrando un ascenso que llegó a seis jornadas del final. Sin embargo, la jornada no fue tan amena como se presentaba. Primero, los castrillonenses cumplieron en el campo, con una victoria contundente por 1-5 en casa de El Penote. Después, tuvo que esperar a lo que ocurría en Ribadesella, donde el Rompiente empató a cuatro ante el Rodiles en un final que terminó por confirmar lo que ya se intuía en el vestuario. La celebración, inevitable, llegó con retraso, pero los jugadores lo festejaron por todo lo alto en el vestuario.

A falta de seis jornadas —18 puntos en juego—, el equipo mantiene una ventaja de seis sobre el Rompiente (66 por 60, respectivamente), lo que deja el liderato abierto en lo matemático, pero con el Salinas en una posición de control en el tramo decisivo del campeonato.

Desde el club, el presidente del Salinas, Nacho Solís, resumió el curso con una mezcla de satisfacción y cierta sorpresa por la evolución del equipo. Tal y como indicó Solís, el ascenso estaba en los planes pero no con esta contundencia. “Sí que es cierto que el ascenso era un objetivo, pero no pensábamos que lo íbamos a obtener así tan pronto. Ha sido espectacular”, reconoció Solís, que destacó la regularidad de una plantilla que solo ha cedido dos derrotas en toda la temporada. "Tenemos la suerte de contar con jugadores de gran nivel", apuntó el dirigente.

El desenlace del domingo dejó una imagen poco habitual. Tras ganar su partido, el equipo siguió pendiente del resultado del Rompiente, que en los minutos finales parecía aplazar la celebración. “A falta de cuatro minutos iban ganando y ya pensábamos que nos tocaría esperar una semana más”, señaló el presidente. El empate definitivo desató la alegría, aunque fuera del guion previsto, ya que en el club "contábamos con celebrarlo en casa”. Con el objetivo ya logrado, el mensaje es claro: no aflojar.

En el vestuario, la lectura es similar. Jorge Cayarga reconoció la presión vivida durante semanas. “Sentíamos la presión de tener que ganar en casa al segundo clasificado”, explicó el futbolista, que confesó los nervios mientras seguían en directo el encuentro de sus máximos rivales: “Pudimos vivir en directo la confirmación del ascenso”.

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Con el objetivo cumplido, Cayarga insistió en que el equipo no bajará el ritmo. “Estuvimos arriba todo el año”, señaló el jugador, que junto a sus compañeros ha bordado una temporada de dominio, en la que no han existido los empates y en la que solo han encajado dos derrotas, ambas ante sus rivales directos. El reto ahora es claro: “El objetivo es quedar primeros”, apuntó Cayarga.