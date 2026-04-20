La banda sonora del Valey de Piedras Blancas: de "Marlango" y "Spin Doctors" a Pablo Milanés y Mikel Erentxun

En el Centro Cultural Valey, por ejemplo, ha cantado Carlos Goñi y también "Marlango". Y, además, Javier Krahe. Y Paco Ibáñez. Y Pablo Guerrero. Un escenario de la Red Nacional de Teatros desde su apertura -en enero de 2011- hasta su tormentoso cierre -en el verano de 2024-: una docena de años de afianzar personal para colocar Piedras Blancas en el mapa musical no sólo de Asturias. Que siempre está bien cruzar la plaza de Europa y chocarte con Santiago Auserón camino del hotel.

“Vamos a tratar de abrir escalonadamente el Valey al público”, explicó en el Pleno de enero la concejala de Gobernanza Nuria González-Nuevo. Lo dijo tras más de año y medio cerrado: tras más de año y medio sin teatro, cine y música.

Javier Ojeda, en Piedras Blancas. / Mara Villamuza

En la docena de años en que estuvo abierto el centro cultural con nombre de galería minera sumergida, los fines de semana estaban reservados a recitales de los grandes, aunque en formato “boutique”, que un teatro con cuatro centenares de butacas no da para despiporres en estadios de Primera División. Por eso Javier Ojeda fue Javier Ojeda y no “Danza invisible” (en 2017 se presentó como trío acústico).

Tontxu se presentó en marzo de 2011, unas pocas semanas de la gran inauguración del centro cultural, la noche de “Nos queda zarzuela”. Lo hizo con el disco “Solo” bajo los brazos: el que tiene canciones como “Fue solamente un beso” o “Te amaré mejor”. Aquel concierto -una guitarra y un foco sobre el músico- definió la marca de fábrica de buena parte de los conciertos que se celebraron sobre las tablas del Valey.

Pasó con Pablo Milanés, por ejemplo. Dijo el cronista de LA NUEVA ESPAÑA que el cubano dejó conmovido al personal que hacía días había agotado las entradas disponibles: él, un pianista y un chelo. “Porque el tiempo pasa / nos vamos volviendo viejos”, que cantó el cantautor en 2022, precisamente, unos meses antes de morir. Pero también con Elliott Murphy y Olivier Durand. En diciembre de 2012 el norteamericano y el francés dieron lo mejor de sí sobre las tablas de Piedras Blancas.

Pablo Guerrero, en Piedras Blancas. / Mara Villamuza

El Valey también se subió a la ola de los grandes conciertos internacionales: los "Spin Doctors", de Chris Barron, por ejemplo, lo dieron todo en septiembre de 2014. Son los de “Two Princes”, una banda con mucho apego con Avilés —Béznar Arias mediante— y es que Piedras Blancas también obró maravillas.

Algunos números

Cuando los responsables hicieron recuento de los diez primeros años de éxitos del Valey —justo después de la pandemia— salieron números estruendosos: 690 espectáculos que habían atraído a 84.381 espectadores y habían generado unos ingresos de 472.395 euros.

En el “hit parade” sobresalió la zarzuela de la inauguración, pero también el recital del día siguiente (Bridget A. Bazile), El Coro del León de Oro, la ópera “La pequeña flauta mágica”, Luar na Lubre, el Tubular Tribute. Y hasta Mikel Erentxun, que fue cuando se cerró el centro la primera vez (fue por la pandemia).