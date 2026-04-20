Las bibliotecas de Castrillón sacan músculo cultural por el Día del Libro

La biblioteca de Piedras Blancas se está preparando para celebrar un año más el Día del Libro el 23 de abril. Para ello, han organizado una serie de actividades que tienen como objetivo poner en valor el hábito de la lectura en el público, en su mayoría, infantil. Han querido alargar la celebración para poder disfrutar del calendario de exposiciones y visitas especial de esta semana.

Desde el lunes 13 de abril, la planta baja de la biblioteca se ha convertido en un salón de exposiciones, pues acoge “Huellas Imborrables: libros y objetos”, que forma parte del encuentro “Tejiendo Palabras”, el festival de narración de la compañía Factoría Norte. Los visitantes podrán encontrar desde libros troquelados e infantiles muy vistosos hasta juguetes antiguos y piezas relacionadas con la infancia. A partir del martes 21 hasta el 23 de abril, el alumnado de infantil de los colegios de Piedras Blancas visitará su biblioteca para conocer los entresijos que se esconden tras las estanterías y sus libros.

Para el mismo Día del Libro, se realizará la entrega de premios a los más lectores del 2025. Revisando el registro de préstamos de enero a diciembre, se elegirán a los que más libros se hayan llevado a casa durante el año, una cifra que suele rondar entre los 60 y 80. Hay tres categorías distintas, infantil (que también se divide por edades entre primeros lectores, de 6 a 8 años y de 9 a 11) y juvenil (de 12 a 14 años). En el acto estará presente la concejala de Cultura, Rosa Rubio.

Un momento del recital de poesía infantil "¿Qué necesitas para ser un héroe?" / Miki López

Y aunque ya quede atrás el Día del Libro, dentro de su programación de actividades, la biblioteca de Piedras Blancas organiza un cuentacuentos infantil para el viernes 24 de abril. Estará basado en “Un libro”, de Hervé Tullet y es una experiencia para niños y niñas a partir de 3 años. Las plazas son limitadas, por lo que es necesaria una inscripción previa. Asimismo, para finalizar con la semana del libro, se realizará el acto de clausura de la exposición “Huellas Imborrables: libros y objetos”, que contará con una parte dedicada a autores locales y un homenaje al autor castrillonense Jaime Luis Martín, fallecido en 2024.

Además, la Casa de Encuentro de Piedras Blancas acoge el 23 de abril la presentación de la novela "Arden los estanques", de Colas Ediciones. Su autora, Alicia Andrés, tendrá un encuentro con los visitantes a las 19.00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

Biblioteca de Salinas

Por otro lado, la biblioteca de Salinas mantiene su programación habitual de todos los meses. Cada viernes se organizan actividades variadas para que los más pequeños puedan disfrutar de la lectura junto a sus amigos y compañeros. A pesar de que este mes de abril no habrá ni los “Pequecuentos” ni los “Pequeviernes”, se realizará, en parte con motivo del día del libro, a las 18.00 horas se inaugurará la exposición de los dibujos hechos por los alumnos de la escuela de arte Kirindipia.

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Se trata del tercer año que organizan esta exposición. Esta vez la escuela de arte es la encargada de mostrar al público alrededor de 30 dibujos bajo la temática “Cuentos troquelados” se colgarán en un mural para que los visitantes lo puedan ver hasta el 29 de mayo.