El cuidado del suelo pélvico centra la nueva cita de las jornadas de salud de las mujeres en Castrillón
El taller se celebrará el 22 de abril en Piedras Blancas, requiere inscripción previa y contará con servicio de ludoteca para facilitar la asistencia
El Ayuntamiento de Castrillón organiza el próximo miércoles 22 de abril la segunda edición de las Jornadas “Salud de las mujeres en diferentes etapas de la vida”, centrada en el cuidado del suelo pélvico en la etapa posterior a la menopausia. La actividad se desarrollará de 18.00 a 20.00 horas en la Sala Polivalente de la Casa de Encuentro de las Mujeres, en Piedras Blancas, y está dirigida a mujeres que ya han pasado la menopausia.
El taller, titulado “Suelo pélvico en mujeres postmenopáusicas”, combinará una parte teórica sobre los cambios físicos propios de esta etapa con una parte práctica basada en ejercicios adaptados para el fortalecimiento y cuidado del suelo pélvico. La sesión estará impartida por Laura Barral, fisioterapeuta diplomada por la Universidad de Oviedo y experta en fisioterapia obstétrica, uroginecológica y salud de la mujer.
Las plazas son limitadas y la inscripción debe realizarse a través de un formulario disponible en el blog "igualandorealidades.wordpress.com", con preferencia para mujeres empadronadas en Castrillón. Como medida para facilitar la asistencia, la organización ofrecerá durante la sesión un servicio de ludoteca para menores a partir de 3 años, en colaboración con el Plan de Infancia.
Estas jornadas continuarán con una última sesión prevista para el miércoles 6 de mayo, también en horario de 18:00 a 20:00 horas, que abordará la temática de la sexualidad en el climaterio.
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