El Hispano retoma la senda de la victoria y se impone al Europa de Nava (2-1)
Tena y Pablo fueron los autores de los goles de los de Piedras Blancas
Jorge Sánchez
Gran partido del Hispano en el que rápidamente se puso por delante con un disparo de Tena desde fuera del área. Empató el Europa poco después en un claro penalti que transformó Juli.
En la segunda parte, el Hispano dispuso de numerosas ocasiones para obtener un marcador más amplio pero solo Pablo pudo perforar la meta de Estrada en el minuto 66.
Hispano 2 -1 Europa
Hispano: Majen, Tena, Barra, Nacho, Alex, José Luis, Carlos, Raúl (Zapico, min. 53); Omar (Ferni, min. 67), Palacios; y Pablo (Álvaro, min. 87).
Europa: Estrada, Víctor (Pablo, min. 46), Rodri, Lautaro, Roza (Omar, min. 86); Ser, Naredo, Megido, Juli; Miguel y Guillén (Beto, min. 67). Goles: 1-0, min. 7: Tena. 1-1, min. 16: Juli, de penalt. 2-1, min. 66: Pablo.
Árbitro: Muñoz Di Giovanbattista (comité de Oviedo). Amonestó a los locales Omar y Majen, y por el Europa a Rodri y Naredo.
Ferrota: Más de 500 aficionados.
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