Laura López, médica de familia en Castrillón: “Estamos en época de 'vacas flacas'; necesitamos más recursos, sobre todo humanos"

Laura López Álvarez, médico de familia en Piedras Blancas, es también directora de la zona básica de salud de Castrillón. Siempre trabajó en el ámbito de la Atención Primaria: "Hice la residencia en esta área sanitaria y posteriormente trabajé como médico eventual hasta la obtención de la plaza en 2020".

¿Qué le motivó a especializarse en Medicina Familiar y Comunitaria?

Desde que era pequeña quise ser médico y desde que inicié mis estudios universitarios, médico de familia. Siempre tuve claro que la cercanía con el paciente es lo que pone en valor nuestra profesión.

¿Cómo describiría el papel de la Atención Primaria dentro del sistema sanitario?

La Atención Primaria es el pilar fundamental del sistema sanitario y como tal debe valorarse, tanto desde nuestra perspectiva, como médicos, como desde el punto de vista gestor, para favorecer e invertir recursos en ella.

Cuéntenos cómo es un día habitual en su consulta en el centro de salud, por favor

Los días en el centro de salud son muy variables. Es cierto que Piedras Blancas es un centro caracterizado por tener una alta presión asistencial, pero con una buena organización de la propia consulta se puede sacar el trabajo adelante valorando lo que realmente es importante.

¿Por su consultan pasan más o menos 35 enfermos por día?

Rotundamente más... Las agendas “ideales” no son la realidad del día a día.

¿Cuáles son las patologías o consultas más frecuentes que atiende?

Lo apasionante de la Atención Primaria es la variedad. Está claro que épocas de oleada epidémica de virus respiratorios atendemos un gran número de patologías banales en este sentido, pero en otras podemos dedicar más tiempo al paciente crónico, que es algo primordial en Atención Primaria.

¿Qué habilidades considera fundamentales para ejercer como médica de Atención Primaria?

Sobre todo habilidades de comunicación, promover la escucha activa, saber dirigir el discurso del paciente para optimizar los tiempos y motivos de consulta. Es básico que el paciente se sienta escuchado y comprendido, fomentar la empatía y el entendimiento mutuo.

¿Qué importancia tiene la relación médico-paciente en su trabajo diario?

La relación médico-paciente lo es todo. Nuestra especialidad se define sola: medicina familiar y comunitaria. Los médicos de familia tenemos la suerte de “entrar” de lleno en las vidas de la gente, conocer de forma más o menos precisa su contexto familiar y en la comunidad y esto es imprescindible. Esta especialidad es mucho más que medicina. Además, está comprobado, un metaanálisis reciente así lo demuestra, que ese seguimiento del paciente a lo largo de su vida, longitudinalidad en la asistencia sanitaria, mejora realmente su salud hasta el punto de disminuir agudizaciones, ingresos hospitalarios y mortalidad.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta actualmente en su práctica clínica?

Sin duda el principal reto es la gestión de los recursos y el tiempo. Nos ha tocado vivir una época de “vacas flacas”. Para estar en una situación ideal en Atención Primaria harían falta muchos más recursos, especialmente humanos.

¿Cree que dispone del tiempo y los recursos necesarios para ofrecer una atención de calidad?

Hacemos lo que podemos con lo que tenemos... Me encantaría tener cupos mucho más reducidos, agendas mejores y con más tiempo para dedicar a cada paciente, pero soy optimista, se está trabajando mucho para que mejoren las cosas y vamos avanzando.

¿Cómo gestiona situaciones de alta carga asistencial o estrés laboral?

Imagino que como en todos los ámbitos de la vida hay que encontrar el equilibrio. Hay épocas malas, pero fundamentar un trabajo en equipo y apoyarnos los unos a los otros en los momentos críticos dando el máximo de cada uno ayuda bastante. Siempre resuena en mi cabeza una frase de mi padre: “El que hace todo lo que puede, hace bastante”. Ese es el lema. En el caso de nuestro centro en estas épocas el papel del personal administrativo es determinante. Siempre centramos la atención en los sanitarios, pero el personal no sanitario del centro nos ayuda a gestionar los momentos críticos de una manera que no podemos agradecer lo suficiente.

¿Ha cambiado el perfil de los pacientes en los últimos años?

El perfil del paciente ha cambiado, eso es indiscutible. Tenemos una población asturiana muy envejecida y una prevalencia de enfermedad crónica muy importante. Además, tenemos innumerables vías por las que los pacientes reciben información o desinformación y eso hace que en el día a día muchas veces tengamos que argumentar de forma más contundente nuestra forma de actuar.

¿Qué papel juega la prevención y la educación sanitaria en su consulta?

La prevención y promoción de la salud son un pilar fundamental en nuestras consultas. Aquí el papel del equipo toma gran importancia. El rol de la enfermería en el autocuidado y promoción de la salud es indiscutible y jugar juntos como equipo es primordial.

¿Cómo se mantiene actualizada en cuanto a avances médicos y protocolos clínicos?

Como puedo. Afortunadamente, ahora la información está mucho más accesible, no hay que ir a bibliotecas a desempolvar tomos o extraer artículos.Personalmente, el motor para esto lo encuentro en “mis residentes”. Desde hace ya 5 años tengo conmigo MIR en la consulta y ellos ponen la energía que pueda faltarme en algunos momentos. Es muy estimulante tener conmigo personal en formación

¿Qué aspectos mejoraría del sistema de Atención Primaria en España?

Es un reto sintetizar esto en pocas palabras. En primer lugar, tenemos que poner de nuevo en valor nuestra especialidad. Y esto depende de nosotros mismos también. Un estudiante no puede llegar a su rotatorio con nosotros y encontrarse con la queja permanente, el hastío o las consecuencias de la sobrecarga asistencial. La administración tiene mucho por hacer, debe salirse al finalizar el MIR con condiciones laborales dignas, eso es lo primero, pero nosotros mismos tenemos que estimular a los futuros médicos de familia y conseguir que vean que tenemos la especialidad más bonita del mundo.

¿Qué consejo daría a estudiantes que quieren dedicarse a esta especialidad?

Que nadie le haga cambiar de opinión. Algunos familiares cercanos intentaban condicionarme porque “era una pena” con mi número; incluso buenas amigas me instaban a reflexionar “porque todos acabáis quemado”. Si lo tienes claro, adelante. Si tu motor son las personas, esta es tu especialidad... y personas como nosotros somos las que debemos seguir luchando para dignificar esta profesión y que siga teniendo, o recupere, el prestigio que se merece dedicarse a las personas.