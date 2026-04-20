El punto limpio móvil de Castrillón acerca la recogida de residuos especiales a San Miguel de Quiloño

El punto limpio móvil de Castrillón se ubica, desde el pasado fin de semana, en San Miguel de Quiloño tras su paso por la asociación de vecinos El Forcón. El servicio itinerante del Ayuntamiento continúa su recorrido por distintos núcleos del concejo con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la correcta gestión de residuos domésticos que requieren un especial tratamiento. Durante los próximos días, las personas residentes en esta zona podrán hacer uso del remolque para depositar una amplia variedad de materiales que no deben desecharse en los contenedores habituales.

Entre los residuos que se pueden entregar se encuentran fluorescentes, cartuchos de tinta y tóners, CDs y DVDs, pilas y baterías, cápsulas de café, aerosoles y sprays, así como pinturas y disolventes. También se admite el depósito de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, bombillas y radiografías.

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Con esta iniciativa, el consistorio busca acercar los servicios de recogida selectiva a la población para fomentar el reciclaje y la correcta separación de residuos, especialmente aquellos que pueden resultar más contaminantes o requieren un tratamiento específico.