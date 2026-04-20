El punto limpio móvil de Castrillón acerca la recogida de residuos especiales a San Miguel de Quiloño
Durante los próximos días, los vecinos podrán depositar en el remolque residuos como pilas, aerosoles o pequeños aparatos eléctricos
El punto limpio móvil de Castrillón se ubica, desde el pasado fin de semana, en San Miguel de Quiloño tras su paso por la asociación de vecinos El Forcón. El servicio itinerante del Ayuntamiento continúa su recorrido por distintos núcleos del concejo con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la correcta gestión de residuos domésticos que requieren un especial tratamiento. Durante los próximos días, las personas residentes en esta zona podrán hacer uso del remolque para depositar una amplia variedad de materiales que no deben desecharse en los contenedores habituales.
Entre los residuos que se pueden entregar se encuentran fluorescentes, cartuchos de tinta y tóners, CDs y DVDs, pilas y baterías, cápsulas de café, aerosoles y sprays, así como pinturas y disolventes. También se admite el depósito de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, bombillas y radiografías.
Con esta iniciativa, el consistorio busca acercar los servicios de recogida selectiva a la población para fomentar el reciclaje y la correcta separación de residuos, especialmente aquellos que pueden resultar más contaminantes o requieren un tratamiento específico.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia
- José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: 'La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave
- La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
- Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves