San Martín de Laspra despide a Alberto Gutiérrez, un referente del movimiento vecinal

Los vecinos de San Martín de Laspra, en Castrillón, despidieron este domingo a su amigo y vecino Alberto Gutiérrez, fallecido el pasado 18 de abril a los 70 años. Aunque residente en Piedras Blancas, Gutiérrez siempre mantuvo un vínculo especial con su pueblo, al que acudía “diariamente” para mantenerse al tanto de su día a día y para participar en la preparación de actividades y eventos de la asociación de vecinos local, a la cual perteneció durante años.

Laura González, presidenta de la entidad vecinal, describió a Gutiérrez como "una persona muy activa" dentro de la entidad, en la que llevaba años colaborando y donde formó parte de la junta directiva durante la última década. Tal y como recordó la presidenta de la asociación vecinal, incluso antes de ese periodo, ya había asumido tareas relacionadas con la organización de las fiestas del pueblo.

En ese sentido, la presidenta de la entidad vecinal detalló que la implicación de Gutiérrez iba mucho más allá de las funciones formales. "Se movía muchísimo”, concretó González, que explicó que su compañero estaba en contacto permanente con los vecinos, con el Ayuntamiento y con los distintos agentes locales. Todo esto facilitaba la resolución de gestiones y la organización de actividades, aseguró la presidenta. "La gente cree que organizar estas actividades es montar una carpa y estar allí, pero hay que dar muchísimas vueltas y Alberto las daba", destacó.

Esa dedicación constante respondía, según la representante vecinal, a un "vínculo muy profundo" con el pueblo. "Hacía todo eso por el amor que le tenía a San Martín”, aseguró. Esto llevaba a Gutiérrez a estar prácticamente a diario en la localidad, ya fuera colaborando con la asociación, visitando a vecinos o participando en iniciativas del día a día. Incluso en los últimos años, pese a sus problemas de salud, siguió colaborando.

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Alberto Gutiérrez, que trabajó hasta su jubilación en la piscina de Piedras Blancas, deja dos hijos y una nieta. En estos días, el pueblo ha acompañado a su familia en el duelo, mostrando el afecto que construyó a lo largo de los años siendo ejemplo de convivencia y participación vecinal.