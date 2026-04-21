La biblioteca de Piedras Blancas suma nuevas jornadas para recorrer la muestra del Festival Tejiendo Palabras
La propuesta forma parte de la agenda del segundo trimestre de 2026 y busca acercar la muestra a nuevos públicos
María Terente Nicieza
La Biblioteca Pública Municipal de Piedras Blancas ha programado nuevas visitas guiadas a la exposición "Libros y Objetos. Huellas imborrables", incluida en las actividades del Festival Tejiendo Palabras y dentro del Programa Cultural del segundo trimestre de 2026. Las sesiones abiertas al público se celebrarán el martes 28 de abril, a las 19:30 horas, y el miércoles 29, a las 17:30 horas, en la planta baja del equipamiento cultural.
La participación en estas visitas requiere inscripción previa obligatoria en la propia biblioteca. El acceso se organizará mediante reserva anticipada para las dos convocatorias previstas los días 28 y 29 de abril.
Además de las sesiones abiertas al público, el alumnado de 5ºC del Colegio Público Maestro José Luis García Rodríguez, de Campiello, acudirá a la exposición en la mañana del martes 28 de abril. Esta visita se suma a la programación de actividades vinculadas a la muestra y refuerza su vertiente educativa.
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